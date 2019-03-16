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中職／桃猿日職頻交流撈觀光財 春訓成賺錢管道

2019-03-16 11:22中央社 台北16日電

桃猿春訓頻頻與日本職棒隊交流。 擷圖自桃猿隊官方臉書
桃猿春訓頻頻與日本職棒隊交流。 擷圖自桃猿隊官方臉書
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Lamigo桃猿隊近年球季外密切與日職球隊打交流賽，在技術層面外可以看見日本地方政府、球團對於觀光財的經營，春訓財在台灣是否可行，領隊劉玠廷持保留態度，點出台灣本土市場成長才是重點。　

Lamigo桃猿隊從2016年起，受日本石垣市政府邀請，每年約在2月左右會赴石垣島與日職羅德隊打交流賽，日本包括石垣島、沖繩等地，春訓財是觀光淡季外重要的收入之一，每年日職球隊春訓，總會吸引大批本島球迷前往。

但日本地方政府、球團沒有因此滿足，2016年起桃猿赴日職打交流賽，也包機帶著台灣球迷一同前往，每年跟團球迷約100名左右，加上日本是台灣人最方便也最喜歡安排自由行的地點之一，因為春訓而到當地觀光的人數再添一筆。

桃猿2018年初也曾受日職火腿隊邀請招待，赴日本北海道與火腿隊打交流賽，粗估跟團一同過去觀賽的台灣球迷約200人，今年2月底台灣樂天贊助，邀請日職樂天隊來台打交流賽，3月中桃猿再受日職羅德隊邀請，由千葉市政府、京成電鐵贊助，拉軍至ZOZO海洋球場打交流賽，成為造訪此球場首支外國隊伍，也同樣帶著約100名跟團球迷同行。

此次赴千葉與日職羅德隊交流賽，是千葉市政府推廣地方觀光的一環，除了比賽，場外也有販售兩地美食攤位，如台灣的滷肉飯、小籠包等。

台灣能否複製日本春訓觀光財模式，劉玠廷持保留態度，他提到台灣較缺乏先天條件，日本春訓基地設備及相關配套做得好，主要還是吸引群眾為日本本國球迷，日本球迷已足夠撐起票房，由交流賽合作帶入的國外觀光客是錦上添花，「台灣不一樣，我們本土市場還有很大的空間。」

劉玠廷表示，桃猿與日職球團的交流熱絡度不減，除了借更高層級對手拉高強度外，每年桃猿舉辦的日本主題日、海外應援交流等，「等於與日本球隊結善緣」，透過這樣的交流，現在在季賽中，已經可以看到一些熟悉的日本球迷面孔，「他們可能是喜歡球場氛圍，透過這樣的累積，還是可以收到一些交流的成效。」

劉玠廷羅德樂天
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