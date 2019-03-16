中職／看淡拚回身價 林智平盼留在場上更多年

2019-03-16 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



面臨後浪襲來的壓力，猿隊內野手林智平感受很深，也盼能留在中職場上更長時間。圖／猿隊提供 分享 facebook 感受到後浪襲來的壓力，開幕戰當天將滿34歲的猿隊內野手林智平並不打算束手就擒，他坦言：「還有一些目標想要達成」，現在的他，對於身價看得較淡，只盼望能留在中職場上更多一些時間，完成為自己設下的目標。

猿隊此行前進日本千葉，與羅德進行兩場交流賽，兩戰先發打線大搬風，測試意味濃厚，林智平昨役先發鎮守三壘，四打數敲出兩安打，也是這場比賽全隊唯一貢獻雙安的球員。

林智平在近幾年上場機會銳減，上季就僅出賽59場，累積184打席敲出41支安打，打擊率2成48，各項數據幾乎都是生涯低點，在各隊越來越傾向重用年輕好手的情況下，已經逐漸邁向「老將」行列的林智平，也感受得到來自年輕一輩的競爭。

「現實就是這樣，但我覺得我還是有實力去爭取這個位置，年輕是本錢，但我也有自己的優勢。」儘管將滿34歲，但他自認腳程並不輸給年輕人，林智平說：「我還是有機會，還是想爭取先發，就是先把自己準備好。」

林智平連兩季薪水都遭大砍，去年月薪從36萬被砍到29萬，今年再被減至23萬，兩年之間月薪衰退13萬，幅度相當驚人，但現在的他，對於拚回身價看得很淡，「我覺得身價是還好，但希望能在這個場上打更多年，因為我還有一些目標想要達成。」