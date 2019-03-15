中職／LamiGirls首訪千葉球場 舞力全開

2019-03-15 20:37 中央社 千葉15日電



中職Lamigo桃猿隊連續兩天在日本千葉ZOZO海洋球場與日職羅德隊展開交流賽，成為首支造訪這座球場的外隊，桃猿啦啦隊LamiGirls也首次在球場演出，展現猿風加油活力。 中央社 分享 facebook

中職Lamigo桃猿隊連續兩天在千葉ZOZO海洋球場與日職羅德隊進行交流賽，他們是首支造訪這座球場的外隊，不但切磋球技，啦啦隊LamiGirls更是舞力全開，將猿風加油帶到當地。

近年「猿風加油」成為Lamigo桃猿隊全猿主場的招牌，靈魂人物啦啦隊LamiGirls，除在球場擁有高人氣，也是許多日本球團爭相邀請對象。去年LamiGirls分別前往石垣島、樂天仙台主場與北海道火腿主場交流，將LamiGirls的魅力帶到日本。

今年球季開始前，桃猿隊在千葉進行交流賽，LamiGirls當然不缺席。隊長苡萱與成員羚小鹿、琳妲、倪暄、孟潔、慧慧隨隊前往，再次展現女孩魅力。

LamiGirls已連續4年在石垣島與羅德啦啦隊「M☆Splash!!」交流，羅德啦啦隊不管在球場移動或者是在等待表演時都非常自律，讓LamiGirls印象深刻。

隊長巫苡萱說，「她們的表演整齊劃一，也非常有精神，這些都是我們值得學習的。」曾前往石垣島、本次亦參加千葉交流的孟潔表示，雖然這只是熱身賽，但是場邊活動也很多，一整天行程非常充實，也感受到日本啦啦隊的熱情。

羅德啦啦隊「M☆Splash!!」隊長Asuka受訪表示，很喜歡LamiGirls的應援歌曲，能在千葉球場一起表演真的很開心，希望以後還有機會一起合作。

今天Lamigo桃猿隊與日職羅德隊交流賽第2戰賽前，LamiGirls日本成員今井彩香獲千葉市任命為「台灣宣傳部長」。今井彩香表示，會努力將千葉的美麗傳達給更多台灣人認識。

中職Lamigo桃猿隊15日與日職羅德隊進行交流賽第2戰，賽前見面會上桃猿啦啦隊LamiGirls跳舞演出，吸引許多球迷觀看。 中央社 分享 facebook