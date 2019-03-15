中職／沒一個不掉分 洪總：本土投手要再加油

2019-03-15 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



猿隊三任登板本土投手都失分，包括王溢正的2.2局失1分。圖／猿隊提供 分享 facebook 洋投李茲演出5局無失分好投，猿隊卻依舊以2：4不敵羅德隊，交流賽兩戰全敗，總教練洪一中賽後語重心長，直接點名：「本土投手要再加油」。

猿隊第二局由陳俊秀的二壘安打帶動攻勢，郭嚴文補上安打帶有1分打點，林智平續敲安打，陽耀勳此時再掃二壘安打，助猿隊先下2分，加上李茲先發5局無失分好投，僅被敲出2安打、送出3次三振，2：0領先直到第六局翻盤。

黃子鵬第六局登板，僅收下1出局數，兩次保送送上壘的跑者最終都成為失分。王溢正投2.2局失1分，吳丞哲後援1局，也遭旅日野手李杜軒敲出陽春砲。

洪總賽後直言，「本土投手要再加油，沒有一個不掉分，這是要再注意的地方。」打線也難辭其咎，兩戰各吞10K，洪總對此表示，「日本投手是不錯，但昨天也有提醒，三振是多了點，要再請打擊教練打者叮嚀一下，看有沒有什麼改進的地方。」

本土投打都有狀況，唯獨先發投手李茲的表現讓洪總稍感滿意，「第一局投得比較閃躲，後面用球還滿精簡。」原先外界評估有球速、沒控球的罩門，洪總也說：「一開始是聽說控球沒那麼好，但看起來是還可以。」李茲是否為開幕戰先發的熱門人選？洪總回應：「有可能，人選之一。」