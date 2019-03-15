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SBL／蔡承儒提職業化兩大因素 落實主客場、商業模式

2019-03-15 15:24聯合報 記者劉肇育╱即時報導

富邦勇士領隊蔡承儒今天與媒體餐敘。記者劉肇育／攝影
富邦勇士領隊蔡承儒今天與媒體餐敘。記者劉肇育／攝影
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SBL本周展開各球隊主場日，被認為是為職業化試水溫，富邦育樂總經理、富邦勇士領隊蔡承儒在今天與媒體餐敘時表示，國內籃球如要走上職業化一途，絕對不能換湯不換藥，除了全面落實主客場制外，也必須走向商業模式，而他也不排除以新莊體育館為主場，打造體育園區概念。

SBL本周在板橋體育館由各隊陸續推出主場日，7支球隊各有3天的賽事可自行打造出具有球隊風格主題，被認為是為下個賽季職業化試水溫，不過在金酒與璞園率先舉行主場日活動後，獲得的迴響也大不相同。

而富邦勇士也將在20、29、31日推出主場日活動，以「Together作夥」為主軸，分別針對學生、家庭及所有球迷族群推出熱鬧的場內場外活動，更大手筆贈送NIKE NBA球星款球鞋球衣及Dyson手持吸塵器等超值贈禮，同時也邀請NIKE、Red Bull、momo等合作夥伴共襄盛舉。

對於國內籃球有望在下個賽季走向職業化，蔡承儒指出如果換湯不換藥那將對於國內籃球發展不會有太大幫助，如想要走向職業化勢必要全面落實主客場制，另外，上周剛觀賞完ABL寶島夢想家賽事的他也表示，走出商業模式也將是職業化的必要條件。

而對於目前中華職棒富邦悍將已經認養新莊棒球場為主場，蔡承儒也透露假使未來富邦勇士走向職籃，不排除以新莊體育館為場館，打造體育園區概念，「不過這一切都還要再溝通，而蔡易餘也將會在下下周相約各隊，讓我們了解目前職業化的進度。」

富邦勇士蔡承儒SBL
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