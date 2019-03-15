中職／李茲繳5局好投 猿隊仍2:4不敵羅德吞連敗

2019-03-15 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



效力羅德的李杜軒在第九局敲出陽春砲。圖／猿隊提供 分享 facebook 猿隊今天在交流賽續戰羅德，洋投李茲演出5局無失分好投，打線也在第二局憑藉4支安打敲回2：0領先，但戰局在第六局後翻盤，黃子鵬投出的兩次保送，羅德最終都兌現成為分數，第七局再靠高飛犧牲打超前比分，旅日野手李杜軒也在九局開轟，猿隊終場以2：4吞敗。

猿隊打線在第二局率先開火，陳俊秀以二壘安打帶動攻勢，郭嚴文補上安打帶有1分打點，林智平續敲安打，陽耀勳此時再掃二壘安打，助猿隊先下2分。

曾效力日職樂天的洋投李茲先發，繳出5局無失分好投，送出3三振，僅被鈴木大地敲出兩支二壘安打，帶著2：0領先退場，但換投後隨即情勢扭轉。

猿隊第六局換上黃子鵬接替投球後，因連續兩個保送釀禍，洋砲瓦格斯（Kennys Vargas）補上一壘安打，帶有2分打點追平比分。王溢正化解該局危機後續投第七局，吉田裕太敲出二壘安打，推進三壘後，靠高飛犧牲打跑回超前分，羅德以3：2領先。

原隨羅德二軍春訓的李杜軒，今天也向一軍報到，參與此役出戰猿隊，李杜軒在第六局替補上場，面對王溢正敲出三壘方向滾地球出局，第九局從吳丞哲手中敲出陽春砲。