中職／陳俊秀與王柏融跨海拚百轟 林泓育押寶陳

2019-03-15 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



陳俊秀中職生涯累積86轟，預計將在新球季完成百轟里程碑。圖／猿隊提供 分享 facebook 進入中職的時間相差一年，陳俊秀與王柏融卻很巧合都累積中職生涯86支全壘打，談到與王柏融跨海比較百轟速度，陳俊秀笑說：「不會想比這個啦，有好表現就好，不用刻意追求全壘打。」隊友林泓育則下注陳俊秀會較快達陣。

陳俊秀於2014年季中選秀穿上猿袍，第一年出賽29場敲出2轟，接下來四年依序敲出25、26、16和17轟，今年將以86轟邁入百轟里程碑；2015年投入中職的王柏融，全壘打累積速度更快，四年下來依序敲出9、29、31和17轟，總計86轟趕上陳俊秀的進度。

王柏融前進日職加盟日本火腿後，中職全壘打數暫時停產，陳俊秀一聽聞中職百轟目標就笑答：「哈哈，他一定拚不到啊。」

若將比較目標改設為台日通算百轟，陳俊秀則說：「正常去打，有好表現就好，不用刻意追求全壘打。」王柏融即將面對更高層級的投手水準，又是全新環境，陳俊秀坦言若無意外，自己達陣的進度應該會快一些。

隊友林泓育同樣押寶陳俊秀，他指出王柏融來到新環境，面對不同的投手強度，勢必需要一點時間適應，「不光是面對更高層級，如果是俊秀和柏融去打業餘，也一樣都要重新適應。」

猿隊出征日本千葉，今天打完第二場與羅德的交流賽後，明天還有一項讓球員們都很期待的行程，日本火腿當天正好來到千葉海洋球場，與羅德進行熱身賽，猿隊雖無賽程，仍將來到球場與王柏融碰面，雙方昨晚也已一起共進晚餐，王柏融透過Instagram貼出合照，寫著：「桃猿老鄉們，好久不見。」