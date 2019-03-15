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NBA／切得順、投得進 林書豪先發終於正常

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日職／看王柏融旅日 陳冠宇：好選手就不用擔心

2019-03-15 11:39聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

陳冠宇(左)與王柏融。 報系資料照
陳冠宇(左)與王柏融。 報系資料照
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猿隊今天在交流賽續戰日職羅德隊，目前隨二軍調整的陳冠宇，今天也來到千葉海洋球場參與練球，與猿隊球員相見歡，談到今年展開旅日生涯的王柏融，他直言：「原本就是好選手，就不用擔心，看到他把實力表現出來，很替他開心。」

陳冠宇今年熱身賽僅在一軍先發一場，面對樂天先發三局無失分，接下來便隨二軍練球，他對此透露，「教練有說，不要因為投一場就下去就想太多，不希望我患得患失，要我好好準備，一定會有機會上來。」

今年陳冠宇將展開旅日生涯第九年，不論新球季定位為先發或後援，他說：「投手就要對自己有自信一點，不管投哪個位置都一樣，只差在先發擔心的東西會比較多，像是體力，從春訓開始就跑很多，重訓也都照著菜單去做。」

他目前以先發投手定位調整，目前局數已拉長到五局，「所有變化球都有拿出來丟，調整算在進度裡。」能否從一軍展開球季，陳冠宇抱持期待，「離開幕還有兩個禮拜，看教練團有沒有把我叫上來。」

今年旅日台將達到十人，最受矚目球員首推王柏融，今年披上日本火腿球衣的他，即將展開旅日生涯的第一年，陳冠宇並不擔心他的表現，最期待著台灣投打對決的場面可以快點開演。

「看他笑容滿面，很OK啊。」陳冠宇對王柏融轉戰日職後表現有信心，「原本就是好選手就不用擔心，看到他把實力表現出來，很替他開心，也希望趕快有機會跟他對決。」

陳冠宇王柏融日本火腿
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