親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
HBL
JHBL
綜合
路跑

魔鬼阿諾不來了！高市府證實不會到高雄

秦漢與林青霞：時代苦難下的滾滾紅塵

運動筆記【新聞】運動明星大集合 萬金石 EXPO 3/14-16登場對決！2019渣打馬拉松
健行筆記山與海之歌：清水大山三日行天選之燈
NBA今日最佳助攻- Russell Westbrook (3月14日)今日十大好球 (3月14日)

棒球／加入味全龍？張泰山：我現在是「大漢」

2019-03-14 17:20聯合報 記者王燕華╱即時報導

味全龍即將重返中華職棒，前當家球星張泰山是否加入成為外界關注焦點，張泰山今天被問到這個問題時，未作正面答覆，僅笑說：「我現在是大漢（大漢棒球隊首席顧問）」。

頂新集團要讓味全龍重生，計畫在3月底、4月公布總教練，曾是「龍魂」代表人物的張泰山一再被點名是總教練熱門人選，他先前雖曾表示過一切順其自然，但始終沒有明確答案。

張泰山受邀擔任花蓮縣大漢技術學院棒球隊首席顧問，今天下午到花蓮出席記者會時，再度被問到是否會加入味全龍。他笑說：「不好意思，我們現在是『大漢』」還是沒有表態。

前職棒球星張泰山今天對於是否加入味全龍，仍是笑而不答。記者王燕華／攝影
前職棒球星張泰山今天對於是否加入味全龍，仍是笑而不答。記者王燕華／攝影
分享

張泰山味全龍棒球
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

中職／猿慘敗唯一亮點 林泓育自評狀況一般般

2019-03-14 17:18

中職／石川步直球對決猿隊 談陳冠宇誇可愛

2019-03-14 13:45

日職／冬盟畢業強打輩出 養樂多令各隊稱羨

2019-03-14 07:00

日職／軟銀邪惡帝國 洋聯各守位最高薪包辦9人

2019-03-14 10:49

棒球／大漢學院強勢回歸 找張泰山當首席顧問

2019-03-14 16:27

中職／周思齊爭取機會有智慧 值得年輕球員學習

2019-03-13 07:00

日職／吳念庭熱身賽手感佳 打擊率突破4成

2019-03-14 16:18

中職／還是贏不了羅德 猿隊3:13吞慘敗

2019-03-14 15:25

中職／「還不算成品」 葉家淇遭羅德震撼教育

2019-03-14 13:57

中職／千葉海洋球場 梁家榮小四就來過

2019-03-14 12:08

日職／台將3人開季地位穩 王柏融16日見猿老友

2019-03-14 09:06

中職／江辰晏五局好投 獅熱身賽二連勝

2019-03-13 23:42

中職／備妥膽識戰日職 葉家淇：台灣也有好投手

2019-03-13 23:39

中職／獅江辰晏好投 兄弟李振昌登板連飆3K

2019-03-13 22:42

中職／猿、羅德都派左投 洪總盼提高強度找出缺失

2019-03-13 20:43

大專棒球聯賽／林奕丞完投9局 台體擊退大同

2019-03-13 20:42

大專棒球聯賽／嘉大爆冷勝出 文化晉級有壓力

2019-03-13 20:40

日職／巨人對決軟銀慘吞14K 陽岱鋼打擊率3成68

2019-03-13 20:33

中職／開幕戰倒數10天 施子謙終獲加薪153％

2019-03-13 17:59

中職／獅隊24日台南首戰 郭源治、謝長亨回娘家

2019-03-13 17:43

中職／加入龍隊有變數？趙士強：我自己都不知

2019-03-13 16:39

日職／監督謹慎對待 王柏融下半身緊繃連休7天

2019-03-13 15:53

日職／關門任務失敗 宋家豪挨轟搞砸戰局

2019-03-13 15:11

中職／熱身賽頻戰日韓一軍 洪總：開季才知成效

2019-03-13 10:59

中職／再戰羅德 葉家淇要投出自己的價值

2019-03-13 10:43

中職／球速151公里！熱身賽索沙飆暈猿

2019-03-12 23:42

中職／索沙優質先發奪勝 猿隊小將邱丹3安猛打

2019-03-12 21:39

中職／獅隊上半季主題日 超人力霸王又來了

2019-03-12 20:52

木棒聯賽／暌違12年 北市大理高中奪季軍

2019-03-12 19:17

日職／只有一個能打 阪神重陷熱身賽連敗惡夢

2019-03-12 07:00

日職／洋砲表現難預測 簽巨約審慎為妙

2019-03-11 07:00

中職／缺訓練基地、轉播權利金狂降 發展遇困境

2019-03-08 07:00

中職／仲裁制度不完整 球員爭薪仍是空談

2019-03-06 07:00

日職／昔日勝投王五虎將 本季力拚重返榮耀

2019-03-05 07:00

日職／王柏融旅日最大挑戰：大低潮經驗值是零

2019-03-04 23:44

日職／38歲還可以進步 藤川球兒再戰名球會

2019-03-04 07:00

日職／洋聯四大新洋砲 誰會是真正救世主？

2019-02-28 07:00

中職／味全龍成軍腳步 恐難沿襲NC恐龍模式

2019-02-27 07:00

中職／年輕好手輩出 看二投二野今年大爆發！

2019-02-27 07:00
看更多

熱門文章

林書豪配詹姆斯 能救得了湖人嗎？

2019-03-14 07:00

NBA／勇士三星合攻81分 險勝火箭免遭橫掃

2019-03-14 12:08

愛情全壘打！與女星交往的大聯盟巨星們

2019-03-14 07:00

日職／台將3人開季地位穩 王柏融16日見猿老友

2019-03-14 09:06

NBA／連7季至少200記三分 浪花兄弟傲視群雄

2019-03-14 17:04

NBA／湯普森為失言致歉：沒有不尊重球迷意思

2019-03-14 07:46

NBA／熱火大破活塞 寫下本季最大勝分紀錄

2019-03-14 14:00

NBA／衛少大三元領軍 雷霆逆轉破網收二連勝

2019-03-14 10:18

日職／冬盟畢業強打輩出 養樂多令各隊稱羨

2019-03-14 07:00

NBA／美國高中最佳防守球員 世界和平二代出發

2019-03-14 13:41

NBA／布萊恩說波士尼亞語 諾基奇憶昔日軼事

2019-03-14 16:07

NBA／同放話挑戰巨石強森 安戴托昆波重訓少不了他

2019-03-14 14:33

NBA／火箭留總管莫雷5年 盼今夏與主帥續約

2019-03-14 09:02

中職／「還不算成品」 葉家淇遭羅德震撼教育

2019-03-14 13:57

NBA／騎士前總管：奪冠後曾想招攬KD搭配詹皇

2019-03-13 17:25

NBA／球季報銷不失志 鮑爾仍將隨隊助陣

2019-03-14 09:42

MLB／紅襪春訓7連敗排名墊底 林子偉連4場休兵

2019-03-14 12:13

NBA／柯瑞熱身投4個Logo Shot 火箭有麻煩了

2019-03-14 10:38

日職／軟銀邪惡帝國 洋聯各守位最高薪包辦9人

2019-03-14 10:49

日職／巨人對決軟銀慘吞14K 陽岱鋼打擊率3成68

2019-03-13 20:33

NBA／卡珍斯本季新高27分 湯普森：他幫了大忙

2019-03-14 14:46

NBA／坦言季後賽渺茫 詹皇：只能試著變強

2019-03-13 23:44

NBA／被勇士斷9連勝 哈登：沒事啦

2019-03-14 16:52

MLB／胡智為中繼1.2局失4分 防禦率仍高達27

2019-03-14 08:05

NBA／勇士格林簽約經紀人保羅 否認詹皇曾招募

2019-03-14 17:30

SBL／為職業化試水溫 球迷卻不捧場

2019-03-13 23:47

中職／獅江辰晏好投 兄弟李振昌登板連飆3K

2019-03-13 22:42

中職／還是贏不了羅德 猿隊3:13吞慘敗

2019-03-14 15:25

印地安泉女網／前球后再掉一人 18歲加國新星晉四強

2019-03-14 08:26

NBA／最奇葩的7呎長人 洛培茲三分球+阻攻寫歷史

2019-03-14 17:40

棒球／大漢學院強勢回歸 找張泰山當首席顧問

2019-03-14 16:27

MLB／田中對決哈波占上風 春訓勤練新曲球

2019-03-14 11:30

NBA／今日戰績表 勇士K湯攻30分斷火箭9連勝

2019-03-14 11:55

中職／猿、羅德都派左投 洪總盼提高強度找出缺失

2019-03-13 20:43

MLB／亞古納連8打數安打 官網：跨場完全打擊

2019-03-14 10:05

中職／猿慘敗唯一亮點 林泓育自評狀況一般般

2019-03-14 17:18

中職／備妥膽識戰日職 葉家淇：台灣也有好投手

2019-03-13 23:39

棒球／加入味全龍？張泰山：我現在是「大漢」

2019-03-14 17:20

中職／石川步直球對決猿隊 談陳冠宇誇可愛

2019-03-14 13:45

中職／江辰晏五局好投 獅熱身賽二連勝

2019-03-13 23:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top