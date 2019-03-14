棒球／加入味全龍？張泰山：我現在是「大漢」

2019-03-14 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



味全龍即將重返中華職棒，前當家球星張泰山是否加入成為外界關注焦點，張泰山今天被問到這個問題時，未作正面答覆，僅笑說：「我現在是大漢（大漢棒球隊首席顧問）」。

頂新集團要讓味全龍重生，計畫在3月底、4月公布總教練，曾是「龍魂」代表人物的張泰山一再被點名是總教練熱門人選，他先前雖曾表示過一切順其自然，但始終沒有明確答案。

張泰山受邀擔任花蓮縣大漢技術學院棒球隊首席顧問，今天下午到花蓮出席記者會時，再度被問到是否會加入味全龍。他笑說：「不好意思，我們現在是『大漢』」還是沒有表態。