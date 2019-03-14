中職／猿慘敗唯一亮點 林泓育自評狀況一般般

2019-03-14 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



林泓育貢獻1支全壘打和1支二壘打，成為猿隊慘敗下的少數亮點之一。圖／猿隊提供 分享 facebook

猿隊前進千葉海洋球場踢館，卻又一次慘敗於日職羅德隊手下，遭全場15支安打重擊，先發投手葉家淇一個出局數都沒拿到，丟掉4分退場，猿隊終場以3：13吞敗，貢獻兩支長打的林泓育成為全隊少數亮點之一，但他自評狀況「一般般」，「輪到我打時，投手的球剛好投到我球棒來。」

猿隊今年2月已與羅德在石垣島進行兩場交流賽，分別以0：22和6：8吞敗，這次戰場轉移到日本千葉，兩隊以準開季一軍陣容迎戰，猿隊卻又一次拿羅德束手無策。

葉家淇面對5人次，被敲4安打、1保送，包括羅德首棒岡大海第一球就掃成右外野陽春砲，帳面留下0局失4分的慘澹成績。總教練洪一中直指：「今天變化球投不進去，直球也不夠快，遇到層級比較高的選手，就只有挨打的份。」

洪總指出，「會有一次又一次的測試，就是覺得他還有缺陷，還有很多擔心的地方，他有球速，但其他細節還要再多訓練，像是控球和變化球都還要再練得更好。」此戰被打爆是否也降低了葉家淇開季進入一軍的可能性？洪總回應，「本來就還沒有確定。」

猿隊投手壓不住陣腳，被敲15支安打之餘，還投出8次保送，洋投尼克斯中繼4局失5分，終結者陳禹勳九局下登板也丟2分；洪總表示，「裁判的尺度，我的角度看不準，但看投捕之間很多表情。」但他也說：「不能是藉口，保送確實是壞球太多，一直跟球員強調，壞球不要投太多，要敢跟打者對決，不要人家還沒打你，自己先投死。」

猿隊全場僅六支安打，林泓育包辦兩支長打，他在第二局敲陽春砲，第六局在三壞球後果敢攻擊，敲出二壘安打延續攻勢，他對此表示，「交流賽等保送沒意思，好球就揮。」

林泓育開轟 點羅德打者對投手敏感度高

【中央社／千葉14日電】

林泓育此役先發蹲捕，與投手葉家淇投捕搭檔，但葉家淇首局狀況不斷，面對首名打者被敲全壘打後，保送、接連安打，1個出局數沒抓到、失掉4分退場，與先前在石垣島、台灣時，分別與日職羅德、樂天隊交手表現不同。

林泓育表示，球員到外地比賽，難免會受到外在環境影響，天氣真的有點冷，球員暖身好了只要間隔比較長的時間，就會冷掉，但比賽本來就有輸有贏，不會找藉口；葉家淇今天球速、控球表現都不理想，林泓育點出，葉家淇過去給人球速快的印象，今天感覺特別要求位置，球速才沒能發揮。

總教練洪一中表示，對於投手來說，球速是最難提升的，但葉家淇本來就有球速優勢，希望透過不斷的測試觀察他控球、變化球的狀況，有些細節還需要加強，「如果他已經完全沒問題了，就不需要一直給他機會測試」。

羅德隊今天也在壘間展現速度，前5局就跑出3次盜壘成功，林泓育表示，日職環境就是這樣，雖然面對陌生的投手，但對於投手的敏感度很好，也是可以學習的地方。