中職／郭阜林簽複數年約 春訓調打擊姿勢

2019-03-14 19:10 中央社 台北14日電



統一7-ELEVEn獅郭阜林與球隊達成共識，簽下3年複數年合約，今年月薪新台幣26萬。 報系資料照 分享 facebook

統一7-ELEVEn獅郭阜林與球隊達成共識，簽下3年複數年合約，今年月薪新台幣26萬。郭阜林表示，希望能保持身體健康，以全勤為目標，春訓調整的打擊姿勢也希望能運用在比賽。

郭阜林去年成績大躍進，單季出賽115場，敲出119支安打、19發全壘打、76分打點，都是目前為止中職生涯新高，球團肯定郭阜林進步，與他簽下3年複數年約，今年月薪26萬元，2020年及2021年月薪將視表現調整增加幅度。

郭阜林表示，之前都是交給經紀公司處理，合約內容尚未細看，不過結果可以接受，也感謝球隊肯定。他說：「希望今年可以保持身體健康，達成全勤的目標，談好合約後，也讓我可以更專注在球場上打拚。」

去年打出好成績，今年簽下複數年約，郭阜林表示，當初2015年回中華職棒時，根本不敢想，只想著一年一年打，慢慢打出身價。這次談的合約結果，郭阜林也有跟因車禍尚在昏迷的爸爸說，郭阜林說：「我每天都會跟爸爸講話，好的壞的都會跟他說。」

近日郭阜林手肘有些疲勞，他指出，應是之前重量訓練做太多，肌肉有緊繃情形，不過經防護員幫助下，開幕戰應該沒問題。今年春訓郭阜林打擊姿勢做了調整，主要是跨步大一點，讓自己能更運用下半身力量，他說：「不然以前我都是用手居多，尤其2好球以後，希望這些訓練可以運用在比賽。」