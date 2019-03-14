中職／獅隊推聯名信用卡 兆豐贊助4200萬元

2019-03-14 19:14 中央社 台北14日電



兆豐銀行與統一棒球隊宣布結盟跨界合作，兆豐銀將長期贊助統一 7-ELEVEn獅，與兆豐共同發行「統一7-ELEVEn獅聯名卡」，首創勝場連動回饋機制，只要統一獅贏球，所有刷卡消費回饋的紅利點數都會在勝利日當天飆漲3倍，主場購票還可享最低5折優惠。 記者沈婉玉拍攝 分享 facebook

統一獅今天與兆豐銀行舉辦聯名信用卡記者會，共同宣布雙方結盟跨界合作，未來若使用聯名卡，可享主場門票5折起、奪勝紅利3倍等優惠，兆豐更贊助獅隊4年新台幣4200萬元。

兆豐銀行長期贊助獅隊，今年將共同發行「統一7-ELEVEn獅聯名卡」，持這張信用卡除了購買獅隊主場門票平日5折、假日7折，最大特色是獅隊比賽勝利當日，刷卡消費每25元回饋3點，為平常的3倍，獅隊選手郭阜林就說，會打全壘打讓球隊能夠贏球。

另外還有球團周邊商品95折、統一指定通路紅利3倍、首刷送登機箱、刷滿711元抽沖繩雙人自由行等優惠。潘彥廷就說：「最想要抽到機票，因為可以帶老婆出去玩。」

除了官方優惠，家裡在經營豬腳店的郭阜林笑說：「憑這張卡去郭家豬腳可以折扣。」陳重羽也不落人後表示，拿信用卡去家人在嘉義經營的「爆爆雞」炸雞店，也可以有打折優惠。

獅隊領隊蘇泰安表示，兆豐將贊助球隊4年4200萬元，是獅隊30年來接受過最大的贊助金額。至於信用卡部分，蘇泰安說：「球隊和兆豐都提撥一些資源創造雙贏，兆豐也期許今年球隊能夠有更好成績，才會有勝場紅利3倍的構想，給我們自己一個目標，盡量贏球。」

兆豐銀行與統一棒球隊宣布結盟跨界合作，兆豐銀將長期贊助統一 7-ELEVEn獅，與兆豐共同發行「統一7-ELEVEn獅聯名卡」，首創勝場連動回饋機制，只要統一獅贏球，所有刷卡消費回饋的紅利點數都會在勝利日當天飆漲3倍，主場購票還可享最低5折優惠。 記者沈婉玉拍攝 分享 facebook