大漢棒球隊強勢回歸 張泰山：3年內重返大專一級八強

2019-03-14 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



解散多年的花蓮縣大漢技術學院棒球隊重新籌組，力邀前職棒球星張泰山擔任球隊首席顧問，前興農牛、義大犀牛外野手余賢明擔任總教練。張泰山發出豪語：「3年內重返大專一級賽事八強」；學校祭出最高4年免學雜費優惠方案，廣邀各方棒球好手加入。

大漢棒球隊曾經有過輝煌歷史，2011年獲得梅花旗大學棒球錦標賽季軍，寫下「大漢傳奇」，可惜在4年前因總教練離開而解散。

校方今天下午邀請甫從日本德島擔任客座教練回國的張泰山，以及余賢明到校，與校長宋佩瑄共同宣布下學年將重新組隊的好消息，現場進行簽約儀式及穿上學校球衣，象徵大漢棒球隊回歸大專棒壇；包括立委鄭天財、縣府副秘書長張逸華、原民處長陳建村等人都前往祝賀。

「感謝大漢栽培花東棒球員」張泰山說，花東地區有很多棒球好手，可惜很多都被挖角到西部，大漢重新成立棒球隊，讓他有資源投入基層棒球去向下紮根。

他也透露，已陸續走訪各高中球隊，討論建教合作的機會，他也會利用自己豐脈的人脈資源，引進職業甚至旅外棒球員來指導大漢選手。他還定下目標，大漢3年內要打進大專一級賽事八強。

棒球隊總教練余賢明說，棒球隊預計招募25名好手，以花東為主，很感謝學校提供資源，也希望能夠打出好成績。