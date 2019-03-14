日職／吳念庭熱身賽手感佳 打擊率突破4成

2019-03-14 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



效力日職西武隊的台灣球員吳念庭。 聯合報系資料照 分享 facebook

效力日職西武隊的台灣球員吳念庭，今天在對中日隊熱身賽先發，單場敲出兩安，季前熱身賽打擊率達4成55，此戰西武以3：0獲勝。

吳念庭昨天對歐力士隊熱身賽替補上陣，7局上擊出安打，今天之前的熱身賽出賽5場，8打數敲出3安，打擊率3成75。

今天吳念庭先發守一壘、打第8棒，2局上擊出安打，送回西武第1分，5局上再擊出二壘打，並靠隊友金子侑司安打跑回來得分。

此戰吳念庭3打數2安打，1分打點、1得分，另有1次四壞球保送，熱身賽打擊率突破4成。