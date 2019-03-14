中職／千葉海洋球場 梁家榮小四就來過

2019-03-14 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



梁家榮小學四年級就曾赴日本打交流賽，來到千葉海洋球場觀戰日職比賽。記者陳宛晶／攝影。 分享 facebook

千葉ZOZO海洋球場首度迎接海外球隊前來進行交流賽，猿隊全員幾乎都對這座球場很陌生，內野手梁家榮卻已是「三訪」，他在小學四年級時就曾隨球隊海外交流，踏進過這座球場，小小年紀就感受過日職一軍球場的現場震撼；這回以職棒球員的身分征戰這座球場，他直言心情很亢奮、很緊張，和小時候來的感覺全然不同。

猿隊遠征日本千葉，今、明兩天與羅德隊進行兩場交流賽，梁家榮在首戰排進先發打線，擔任第八棒、三壘手，這已非他第一次踏進這座球場，他笑說：「國小的時候來日本打交流賽，就有來這裡看過比賽，還有去迪士尼樂園。」

梁家榮小學四年級就讀福林國小時，隨隊來到日本，當時造訪的球場就是千葉海洋球場，他說：「小時候打電動就有看過這座球場，第一次進來時坐在外野，感覺很震撼，那是第一次看日職，不一樣的風景，現場聲音像是在其他意境下才會出現的聲音。」

梁家榮2016年也曾赴日參加羅德秋訓，雖然訓練基地為鴨川市營棒球場，但也在結束前曾來過千葉海洋球場，這回再訪已是「三訪」，儘管並不陌生，但還是第一次實際上場作戰。

談到這座採用人工草皮的室外球場，梁家榮妙喻：「等於是沒有殼的巨蛋。」相較兒時來到這座球場的心情，他說：「小時候來的時候覺得很特別，現在再來，就是要認真準備開季的比賽了，很亢奮、很緊張。」