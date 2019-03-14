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日職／軟銀邪惡帝國 洋聯各守位最高薪包辦9人

2019-03-14 10:49聯合報 記者藍宗標╱即時報導

軟銀球員先發投手范登賀克(右)。擷圖自范登賀克推特
軟銀球員先發投手范登賀克(右)。擷圖自范登賀克推特
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日職軟銀隊近五年奪下四次總冠軍，本季評價仍是太平洋聯盟六隊最高，「大王」王柏融效力的日本火腿隊居次，不難想見火腿的頭號勁敵就是這支九州強權；軟銀擁有不少人氣球星，團隊薪資52億3230萬日圓，在日職12隊砸錢最凶，陽岱鋼所屬的巨人隊52億225萬排名第二。

太平洋聯盟九個守位、指定打者、中繼投手、守護神最高薪12人，軟銀就占九人，中外野手柳田悠岐年薪5億7千萬日圓也是日職最高薪野手，這個數字只差「年薪王」巨人王牌投手菅野智之的6億5千萬。

洋聯各守位最高薪的軟銀球員還有先發投手范登賀克（Rick VandenHurk）、一壘手內川聖一、三壘手松田宣浩（兩人年薪4億日圓）、游擊手今宮健太2億6千萬、左外野手中村晃2億4千萬。

軟銀指定打者戴斯派耶（Alfredo Despaigne）年薪4億日圓，中繼投手森唯斗2億8千萬，守護神薩法提（Dennis Sarfate）高達5億，也是洋聯這三個角色最高薪；薩法提去年因傷只出賽六場，幾乎整季休兵，日本媒體換算他的身價，每投一球價值458萬7155日圓。

洋聯各守位非軟銀最高薪三人，分別是樂天二壘手淺村榮斗5億日圓、西武右外野手秋山翔吾2億3490萬、樂天捕手嶋基宏1億。

日本棒球周刊邀請西武前監督伊原春樹、大聯盟退役投手藪惠壹在內的10位球評，預測洋聯本季排名，六人認為軟銀封王，三人看好火腿，西武拿下一票。

軟銀日本火腿西武
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