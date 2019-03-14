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日職／台將3人開季地位穩 王柏融16日見猿老友

2019-03-14 09:06聯合報 記者藍宗標╱即時報導

王柏融在球隊先發地位穩固。 擷圖自推特
王柏融在球隊先發地位穩固。 擷圖自推特
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日職新球季29日點燃戰火，官辦熱身賽已到最後階段，陽岱鋼、王柏融在隊上先發地位穩固，日本媒體預測兩人可望在巨人、火腿隊開幕戰先發打線占有一席之地，宋家豪也被定位樂天隊中繼投手。

陽岱鋼邁入一軍生涯第13年，也是從火腿轉戰巨人第三年，本季年薪三億日圓在日職排名高居24；他在官辦熱身賽出賽八場，幾乎都以先發身分亮相，目前19個打數揮出七支安打，包括一支全壘打，另有四次四死球，打擊率3成68夠水準。

巨人和丸佳浩簽下5年25億5千萬日圓合約，他將是不動中外野手，日本棒球周刊預測陽岱鋼擔任右外野手、第七棒，古巴洋砲葛雷諾（Alex Guerrero）是左外野手、第五棒，這三人年薪合計11億5千萬日圓，也是日職最昂貴的外野組合。

王柏融加入火腿後頗受日媒注意，棒球周刊甚至用「台灣至寶」形容，認為火腿想要奪回睽違三年的「日本一」頭銜，以他為首的洋將戰力一定要有好表現。

王柏融目前在官辦熱身賽出賽四場，11個打數揮出三支安打，攻下三分打點，打擊率2成73，最近因為下半身緊繃，已連續一周未實戰，但他認為身體沒有問題。

火腿昨天結束對廣島隊二連戰，王柏融隨隊移師東京，今、明天沒有比賽，後天再和羅德隊交手；他的老東家猿隊正在千葉，準備和羅德進行兩場交流賽，全隊後天會觀看火腿、羅德之戰，就看能否看到「大王秀」。

火腿29日起在札幌巨蛋主場對歐力士隊進行開季三連戰，王柏融還有五場官辦熱身賽可調整狀況。

火腿王柏融羅德
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