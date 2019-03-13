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中職／交流賽對決羅德！葉家淇扛先發

2019-03-13 23:39聯合報 特派記者陳宛晶／日本千葉報導

葉家淇將擔任對決羅德先發。 圖／聯合報系資料照片
葉家淇將擔任對決羅德先發。 圖／聯合報系資料照片
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猿隊與日職羅德隊今、明天進行交流賽，首戰先發任務交給廿一歲小將葉家淇，對決羅德廿二歲小島和哉，上演年輕左投對決，這已是葉家淇今年春訓第三度對戰日職一軍球隊，他備妥膽識迎接挑戰，「想讓大家知道台灣也有非常好的投手。」

猿隊與羅德交流賽從二○一四年舉辦以來，已是第七度登場，卻是首度前進羅德主場千葉ZOZO海洋球場。由於距離球季開打只剩不到十天，猿隊推出一軍陣容應戰，兩戰先發投手則排定葉家淇和洋將李茲。

猿隊五號先發開放本土投手競爭，目前以葉家淇最被看好，他從去年冬季聯盟投出信心後，今年春訓陸續出戰過羅德、樂天兩支日職一軍球隊，分別繳出五局失兩分和五局無失分好投，也把膽子愈練愈大。

談到這半年間的蛻變，葉家淇說：「心態上最大的不同在於膽識，冬盟學到如何去正面對決打者，用自己最好的武器，把自己最好的一面展現給對方打者，不管在氣勢上或技術上去壓迫打者。」

這回再獲欽點扛下對戰羅德的重任，若能再繳好投，幾乎確定收下進入先發輪值的入場券，葉家淇並不多想，「會盡全力去投，把自己的價值投出來。」

藍寅倫日前對樂天交流賽表現出色，兩戰貢獻四安、四分打點，再戰日職球隊，他坦言畢竟都很陌生，無法點名最想對決的投手，策略就是「球來就打」，他說：「日本投手控球都很好，主動積極進攻、不要等球。」

加上自辦熱身賽面對韓職樂天巨人隊在內，猿隊今年春訓已對戰過多支日、韓一軍球隊，洪總表示，「最大收穫是讓球員去面對更強的對手，找出不好的地方做改進，也是增加我們實力的一環。」至於成效如何，他坦言唯有等球季開打後才能見真章。

羅德Lamigo桃猿洪一中藍寅倫中職
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