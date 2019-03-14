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日職／冬盟畢業強打輩出 養樂多令各隊稱羨

2019-03-14 07:00Hiyan

2018年對於養樂多燕子隊而言是一個大躍進的球季。前一年他們墊底不說，還吞下隊史最差的96敗，悲慘至極，使得曾經帶隊打下中央聯盟優勝的監督真中滿也隨之下台一鞠躬。去年球季，老監督小川淳司回鍋，帶領養樂多隊在相隔3年之後重返A級，而且壓過巨人、橫濱DeNA等幾支季前廣被看好的隊伍，坐上聯盟第二名的位子，。

養樂多隊今年繼續由小川淳司執掌兵符，被譽為未來監督接班人的宮本慎也（首席教練），以及從廣島轉隊過來第一年就讓燕子軍打線重生的石井琢朗打擊教練等主要教練團成員都沒有變動。養樂多球迷當然希望去年的好戰績不會只是曇花一現；同時，從春訓以及熱身賽的表現來看，不僅燕子軍球迷不必太過擔心，甚至可以大膽期待2019年燕子軍打線的再進化。

最主要的是除了四年級生內野手廣岡大志之外，塩見泰隆（2017年第四指名）以及村上宗隆（2017年第一指名）兩名同期於2017年入團的新生代選手竄起，將讓養樂多打線的人手更加充足而完整，比起三連霸的廣島以及重金補強的巨人，都毫不遜色。

25歲的外野手塩見泰隆，在12日對千葉羅德熱身賽從王牌涌井秀章手中擊出熱身賽第2支全壘打，到13日為止熱身賽出賽10場打擊率達到0.361（36打數13支安打），小川淳司監督稱讚說：「他的表現超過預期，而我們也一直抱著期待他可以達到這樣的程度！」養樂多隊的外野陣容相當堅強，雄平去年的打擊率0.318高居央聯第七傑；青木宣親回鍋第一年就繳出0.327打擊率居央聯第四傑；荷蘭籍重砲巴倫汀（Wladimir Balentien）去年打出38支全壘打、131分打點，是他自從2013年締造單季60轟日本職棒新紀錄以來的最佳狀況。塩見泰隆想要擠進外野先發雖然難度頗高，不過換個角度說，現有的3名外野手都已經超過34歲，青木宣親更已高齡37，潛力十足的塩見泰隆不僅接班之日不遠，因為有他更會讓養樂多隊的外野陣容更加扎實。

塩見泰隆要立刻擠進養樂多先發外野手中並不容易，但仍然隨時有機會接棒已經37歲的青...
塩見泰隆要立刻擠進養樂多先發外野手中並不容易，但仍然隨時有機會接棒已經37歲的青木宣親。 聯合報系資料照片
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另外就是村上宗隆。他是養樂多隊2017年選秀第一指名入團，原本擔任捕手及一壘手，進職棒之後轉守三壘。養樂多教練團有意在川端慎吾因傷逐漸退化之後，培養村上宗隆為接班人。村上宗隆去年在二軍東區聯盟繳出17轟、70分打點，9月16日首度升上一軍，首打席就敲出全壘打，渾身散發的長打身手魅力被視為未來養樂多第四棒的人選。上週村上宗隆還以19歲的年紀入選迎戰墨西哥對抗賽日本國家武士隊的一員，未來的發展備受矚目。

村上宗隆頗有長打實力，未來很有機會成為養樂多陣中的中心打者。 聯合報系資料照片
村上宗隆頗有長打實力，未來很有機會成為養樂多陣中的中心打者。 聯合報系資料照片
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廣岡大志曾經於2016年到台灣參加冬季聯盟；塩見泰隆以及村上宗隆也都曾於去年代表日職東軍參加冬盟。塩見泰隆以0.392打擊率、4支全壘打、12分打點獲選為大會的最優秀打者。村上宗隆雖然打擊率0.224偏低，不過4支全壘打、15分打點居大會雙冠。

養樂多過去曾經派出山田哲人、中村悠平、梅野雄吾、原樹理等好手參加台灣冬季聯盟，回過後站穩一軍主力地位。尤其是山田哲人三度締造單季「3成、30轟、30盜」的偉大成就，堪稱是冬盟史上最耀眼的NPB球星。養樂多堪稱是台灣冬盟之中收穫最多的NPB球隊之一，可以預期，下一顆明日之星應該就不出塩見泰隆以及村上宗隆了。

養樂多

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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