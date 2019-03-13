中職／桃猿羅德都派左投 洪總盼提高強度找出缺失

2019-03-13 20:43 中央社 千葉13日電



中職Lamigo桃猿隊明天起將與日職羅德隊打2場交流賽，首場比賽兩隊分別派出左投葉家淇、小島和哉先發；密集與日職球隊交流賽，桃猿總教練洪一中盼提高強度，找出缺失才能加強。

桃猿隊開季前最後2場與日職球隊正式交流賽，今天先在日本千葉ZOZO海洋球場練球，14、15日將與日職羅德隊打2場比賽；桃猿隊21歲左投葉家淇先發，羅德也派出22歲左投小島和哉應戰，

小島和哉曾入選2014年亞洲青棒錦標賽日本代表隊，該屆比賽有對中華隊中繼紀錄。小島和哉於2018年日職新人選秀會第3輪被羅德選進，最快球速約可達147公里，也是羅德球團期待的年輕投手戰力。

桃猿隊今年季前安排多場與日職交流賽，總教練洪一中表示，無論跟國內球隊或國外球隊交流，出發點都一樣，就是為了讓選手調整。至於收穫是希望透過與更強的對手交流，找出不好的地方改進，也是增加實力的一種方式，「其實每年的春訓計畫都差不多，透過比賽找出需要加強的地方，有多少成果，正式比賽才知道」。