大專棒球聯賽／林奕丞完投9局 台體擊退大同

2019-03-13 20:42 中央社 台北13日綜合報導



大專棒球聯賽（公開一級）複賽，台灣體育運動大學先發林奕丞完投9局，投8次三振壓制大同技術學院，打線擊出14支安打攻下10分，終場台體10比2擊敗大同，4強門票在望。

2局上台體林澤彬擊出深遠三壘安打，王膺鵬再補上三壘安打，助球隊先馳得點，接著顏郁軒高飛犧牲打，台體取得2比0領先。2局下大同立即展開反擊，林恩偉安打並盜上二壘，何俊佑適時安打追回1分。

大同先發陳理安5局上再次遭遇亂流，先被顏郁軒敲出安打，接著對張文賢投保送，宗秉毅犧牲觸擊護送跑者上二、三壘，林志綱安打帶有2分打點，台體擴大至4比1領先。7局上林志綱跑出內野安打，林郁佑失誤上壘，林澤彬敲出本場第3支安打，台體再下一城。

8局上台體宗秉毅把握二、三壘機會，高飛犧牲打帶1打點，接著洪瑋漢擊出2分打點安打，取得8比1領先。9局上宗秉毅擊出清壘二壘安打，送回壘上2名跑者。大同學院在最後半局追回1分，最終台體以8分差贏得複賽第2勝。

台體先發林奕丞從3局下開始，連續解決13名打者，僅花106球完投9局，被擊出5支安打責失2分，投出8次三振，壓制大同打線。林奕丞表示，「今天對戰策略是積極攻擊好球帶，先搶下2好球，丟起來也滿順，有這個機會可以完投很興奮。」

台體針對大同先發陳理安排出左打部隊，總教練林宗毅表示，陳理安縱向變化球比較不好，所以派出左打部想取得對戰上優勢。林宗毅也指出，林奕丞表現很好，完全都在掌控之中，大一生有如此沉穩的表現，實在是難能可貴。