大專棒球聯賽／嘉大爆冷勝出 文化晉級有壓力

2019-03-13 20:40 中央社 台北13日電



107學年度大專校院棒球運動聯賽（公開組一級）複賽，嘉義大學13日爆冷以6比4擊敗衛冕軍文化大學，也奪下複賽首勝。（大專體總提供）中央社 分享 facebook 大專棒球聯賽（公開一級）複賽，複賽一勝難求的嘉義大學6比4擊敗衛冕軍文化大學，奪複賽首勝，由於文化落敗，要闖進4強，下一戰對台灣體育運動大學有不能輸的壓力。

文化先發曾柏融開局不穩，先對詹銘修投出保送，接著被李信佳敲安打，李皓偉再敲安助嘉大先馳得點。3局下嘉大攻勢再起，詹銘修、莊季霖接連安打進占得點圈，高宸軒敲二壘安打帶有1分打點，跑者莊季霖再趁投手牽制失誤得分，嘉大3比0領先。

4局上嘉大內野守備出狀況，二壘手抓雙殺時發生暴傳，姚冠瑋跑回文化第1分。4局下嘉大很快要回分數，中心棒次莊季霖和高宸軒相繼棒打投手，擴大至6比1領先。

5局上文化代打陳真敲安建功，送回壘上跑者李凱威，幫助球隊追回1分。8局上文化攻占滿壘，郭天信高飛犧牲打搶下1分，代打蔣少宏再補上安打，追到2分差距。9局上嘉大投手李孟瑋順利守住勝利，幫助嘉大複賽開胡。

嘉大複賽首勝就是擊敗衛冕軍文化，總教練鍾宇政表示，「主要是複賽前3場打得不是非常好，今天勝敗沒有壓力，給球員盡情發揮，加上有電視轉播，球員打出了自己的價值。」

嘉大先發洪紹恩被教練點名是勝利功臣之一，他前陣子狀況調整不佳，球速和控球都不好，今天對文化拿下勝利，他很感謝教練的肯定，洪紹恩說：「大一就對文化投先發還拿下勝利，三振對方第4棒的感覺真爽」。

嘉大全場14支安打攻下6分，中心棒次莊季霖和高宸軒，合計敲4安貢獻4分打點。莊季霖表示，「比賽前靠友誼賽維持手感，狀況一直都很好。」而複賽對戰國立體育大學轟出陽春砲的高宸軒，此戰也維持火燙手感，4打數2安打，都是二壘安打，打進3分打點。