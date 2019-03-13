中職／熱身賽頻戰日韓一軍 洪總：成效等開季才知道

2019-03-13 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



猿隊在中職例行賽季開打前一周再度開拔海外，今天率領主力陣容前往日本千葉，準備迎戰明、後天與日職羅德隊的交流賽。總教練洪一中指出，今年與國外球隊交手，對手派出一軍成員居多，「最大收穫就是讓我們選手去面對更強的對手，找出不好的地方去做改進，這也是增加我們實力的一環。」

猿隊今年熱身賽強度拉高，加上此行前進千葉ZOZO海洋球場在內，共與羅德隊進行4場交流賽，與樂天隊對戰2場，也在自辦熱身賽中與韓職樂天巨人交手，三支隊伍皆以一軍陣容應戰。

對於與海外球隊的交流戰，洪總指出，「和在國內交流賽的出發點都一樣，就是選手調整，一開始和日本隊打也不知道他們會是一軍或二軍來交流，今年看起來很多都一軍成員。」

「最大收穫是讓我們選手去面對更強的對手，找出不好的地方去做改進，這也是增加我們實力的一環。」洪總也坦言，這些交流賽能收到多少成效，他也不曉得，「等到正式比賽才會清楚。」

外野手藍寅倫則提到，「面對不同聯盟，又是日本頂尖球隊，有機會面對到那麼好的投手，讓自己學到更多東西。」