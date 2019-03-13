中職／再戰羅德 葉家淇要投出自己的價值

2019-03-13 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



中職桃猿Lamigo派出葉家淇。 報系資料照 分享 facebook

猿隊今天將飛抵日本千葉，迎接明、後天與羅德隊的兩場交流賽，首戰先發任務交給備受期待的21歲小將葉家淇，這已是他在今年春訓第三度面對日職一軍球隊，葉家淇不預設目標，他說：「我能做的就是盡全力去投，把自己的價值投出來，讓大家知道台灣也有非常好的投手。」

葉家淇從去年冬季聯盟開始大放異彩，春訓熱身賽接連對羅德和樂天繳出5局好投，已被點名是卡位猿隊5號先發的熱門候選，這回二度接下出戰羅德的任務。

談到這半年間的蛻變，葉家淇說：「心態上最大的不同在於膽識，冬盟學到如何去正面對決打者，用自己最好的武器，把自己最好的一面展現給對方打者，不管在氣勢上或技術上去壓迫打者。」他也感謝教練團給機會，「讓我在場上做些不一樣的東西。」

再戰羅德，葉家淇點名最想對決的打者為安田尚憲，「因為日本隊東京奧運可能會帶他，如果能持續壓制他，也代表自己在國際舞台上不會差太多。」葉家淇在去年冬季聯盟和上個月的石垣島交流賽已兩度對戰安田尚憲，合計4打數沒被敲出安打。

葉家淇此役若再繳好投，幾乎確定收下進入先發輪值的入場券，但他說：「最重要的不是在不在一軍，而是穩定出賽、健康出賽，持續進步是最重要的事。」對於明天一戰的目標，他說：「把自己的價值投出來，能投多好不知道，但我能做的就是盡力做到最好，讓大家知道台灣有非常好的投手。」