親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
綜合
路跑
JHBL

專訪韓國瑜遭韓粉圍剿 黃光芹：敢動我兒子試試

投書：「台灣還處在不人道階段」一場車禍卻見兩種野蠻

運動筆記【堡醫師專欄】震波治療｜運動傷害殺手級武器，是甚麼？【堡醫師專欄】腳底痛怎麼辦？就是足底筋膜炎嗎？原因與治療
健行筆記[帶時尚進入野外] 小人像風景拍攝【裝備談】自用登山杖整理，使用心得與簡單的選購方式！
NBA精彩演出- Elfrid Payton 大三元 (3月13日)焦點球員- LeBron James (3月13日)

中職／再戰羅德 葉家淇要投出自己的價值

2019-03-13 10:43聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

中職桃猿Lamigo派出葉家淇。 報系資料照
中職桃猿Lamigo派出葉家淇。 報系資料照
分享

猿隊今天將飛抵日本千葉，迎接明、後天與羅德隊的兩場交流賽，首戰先發任務交給備受期待的21歲小將葉家淇，這已是他在今年春訓第三度面對日職一軍球隊，葉家淇不預設目標，他說：「我能做的就是盡全力去投，把自己的價值投出來，讓大家知道台灣也有非常好的投手。」

葉家淇從去年冬季聯盟開始大放異彩，春訓熱身賽接連對羅德和樂天繳出5局好投，已被點名是卡位猿隊5號先發的熱門候選，這回二度接下出戰羅德的任務。

談到這半年間的蛻變，葉家淇說：「心態上最大的不同在於膽識，冬盟學到如何去正面對決打者，用自己最好的武器，把自己最好的一面展現給對方打者，不管在氣勢上或技術上去壓迫打者。」他也感謝教練團給機會，「讓我在場上做些不一樣的東西。」

再戰羅德，葉家淇點名最想對決的打者為安田尚憲，「因為日本隊東京奧運可能會帶他，如果能持續壓制他，也代表自己在國際舞台上不會差太多。」葉家淇在去年冬季聯盟和上個月的石垣島交流賽已兩度對戰安田尚憲，合計4打數沒被敲出安打。

葉家淇此役若再繳好投，幾乎確定收下進入先發輪值的入場券，但他說：「最重要的不是在不在一軍，而是穩定出賽、健康出賽，持續進步是最重要的事。」對於明天一戰的目標，他說：「把自己的價值投出來，能投多好不知道，但我能做的就是盡力做到最好，讓大家知道台灣有非常好的投手。」

羅德樂天冬盟

相關新聞

中職／周思齊爭取機會有智慧 值得年輕球員學習

2019-03-13 07:00

中職／球速151公里！熱身賽索沙飆暈猿

2019-03-12 23:42

日職／只有一個能打 阪神重陷熱身賽連敗惡夢

2019-03-12 07:00

中職／熱身賽頻戰日韓一軍 洪總：開季才知成效

2019-03-13 10:59

中職／索沙優質先發奪勝 猿隊小將邱丹3安猛打

2019-03-12 21:39

中職／獅隊上半季主題日 超人力霸王又來了

2019-03-12 20:52

木棒聯賽／暌違12年 北市大理高中奪季軍

2019-03-12 19:17

日職／王柏融維持手感 火腿這兩人火力更猛

2019-03-12 18:16

U12世界少棒／分組公布 台南亞太棒球村迎賽事

2019-03-12 17:51

12強賽／一定要比下中華 南韓將到泛美賽情蒐

2019-03-12 17:04

日職／王柏融連6天未實戰 火腿16安狂電廣島

2019-03-12 15:38

日職／巨人葛雷諾轟垮軟銀 陽岱鋼打擊率3成89

2019-03-12 15:03

中職／球員薪資仲裁：百萬富翁與億萬富翁的戰爭

2019-03-12 12:52

中職／提升擊球仰角 陳鏞基拚百轟

2019-03-12 00:04

日職／火腿想奪回總冠軍 日媒：王柏融是關鍵

2019-03-12 00:00

中職／中信公布上半季主題日 15日全面開賣

2019-03-11 21:05

韓職／一度粉碎來台發展謠言 林昌勇苦樂參半退休

2019-03-11 19:34

中職／等到球季快開打 施子謙終於搞定合約

2019-03-11 18:49

日職／周刊預測火腿排名第2 王柏融是台灣至寶

2019-03-11 18:28

中職／味全龍找主場 魏應充再赴澄清湖棒球場

2019-03-11 18:26

中職／陳鏞基百轟還差9支 預言張志豪進度較快

2019-03-11 17:10

中職／桃猿赴日與羅德交流賽 一軍陣容應戰

2019-03-11 16:57

中職／穿上PROUD征戰 獅隊假日球衣24日亮相

2019-03-11 16:18

中職／讓魏應充背黑鍋 魏應行：是我解散味全龍

2019-03-11 12:00

日職／洋砲表現難預測 簽巨約審慎為妙

2019-03-11 07:00

中職／缺訓練基地、轉播權利金狂降 發展遇困境

2019-03-08 07:00

中職／仲裁制度不完整 球員爭薪仍是空談

2019-03-06 07:00

日職／昔日勝投王五虎將 本季力拚重返榮耀

2019-03-05 07:00

日職／王柏融旅日最大挑戰：大低潮經驗值是零

2019-03-04 23:44

日職／38歲還可以進步 藤川球兒再戰名球會

2019-03-04 07:00

日職／洋聯四大新洋砲 誰會是真正救世主？

2019-02-28 07:00

中職／味全龍成軍腳步 恐難沿襲NC恐龍模式

2019-02-27 07:00

中職／年輕好手輩出 看二投二野今年大爆發！

2019-02-27 07:00

日職／樂天來台球星耀眼 多位好手也值得關注

2019-02-26 07:00

日職／3大天之驕子的復活路 充滿辛酸與感傷

2019-02-25 07:00

中職／吉見宏明高人氣 那些年的驚奇日本助拳人

2019-02-22 07:00

中職／兄弟美式球風見成效 戰績翻漲指日可待

2019-02-20 07:00

日職／長野敲進廣島首安 復仇者聯盟3月上演

2019-02-19 07:00

12強賽／旅美強投若無法效力 中華隊挑戰升級

2019-02-18 07:00
看更多

熱門文章

NBA／勇士近期勝少敗多 教頭柯爾有感而發

2019-03-12 17:25

NBA／單季三分球破300顆 哈登史上第2人

2019-03-12 14:32

NBA／伊巴卡揮拳被趕出場 暴龍教練憂禁賽

2019-03-12 12:08

MLB／哈波打槍國民 原因是合約要到65歲才領完

2019-03-12 11:36

NBA／魏聖美傳訂婚 情訂傳奇球星之子

2019-03-12 10:30

「決定」續集搞成一齣爛戲 詹姆斯的大挫敗

2019-03-13 07:00

NBA／真正的板凳暴徒！ 威廉斯替補得分居史上第一

2019-03-12 14:55

日職／王柏融維持手感 火腿這兩人火力更猛

2019-03-12 18:16

日職／巨人葛雷諾轟垮軟銀 陽岱鋼打擊率3成89

2019-03-12 15:03

NBA／回應布萊恩建言 西蒙斯：努力變更好

2019-03-12 18:41

NBA／衛少、施羅德合拿47分 雷霆本季橫掃爵士

2019-03-12 11:58

NBA／華克40分不夠 火箭擒蜂收9連勝

2019-03-12 11:18

UBA／連兩年攻蛋 決賽門票3分鐘搶光

2019-03-12 12:50

MLB／馬林魚需要先發深度 官網記者挺陳偉殷

2019-03-12 11:22

NBA／不限制詹姆斯時間 華頓：視情況而定

2019-03-12 13:00

中職／周思齊爭取機會有智慧 值得年輕球員學習

2019-03-13 07:00

NBA／快艇飆140分創本季新高 轟垮綠衫軍防線

2019-03-12 13:21

NBA／伊巴卡揮拳代價 禁賽3場損失千萬

2019-03-13 08:59

日職／王柏融連6天未實戰 火腿16安狂電廣島

2019-03-12 15:38

NBA／杜蘭特右腳踝扭傷 碰火箭免戰

2019-03-13 09:17

12強賽／一定要比下中華 南韓將到泛美賽情蒐

2019-03-12 17:04

中職／球速151公里！熱身賽索沙飆暈猿

2019-03-12 23:42

NBA／對衛少不禮貌 爵士永久禁該球迷進場

2019-03-13 10:00

NBA／又與場邊球迷口角 衛少稱對方種族歧視

2019-03-13 09:50

紫黑軍團再起 年輕國王發起季後賽豪語

2019-03-13 10:08

NBA／騎士痛宰暴龍 伊巴卡上演全武行

2019-03-13 00:18

NBA／詹皇灌籃秀撂倒公牛 湖人結束5連敗

2019-03-13 10:40

印地安泉女網／斷謝淑薇連霸夢 詹家姊妹闖4強

2019-03-13 08:27

中職30年／汾條伯邊賣邊聽 烤香腸也烤棒球情

2019-03-12 18:59

MLB／4天內5台將遭下放 陳偉殷定位待觀察

2019-03-12 23:37

中職30年／不論起落都堅守崗位 比賽的守護者

2019-03-12 19:03

NBA／威廉斯超越父親紀錄 柯瑞不忘虧老爸

2019-03-13 10:20

NBA／續寫不放棄勵志故事 英格倫感謝球迷力挺

2019-03-13 10:40

MLB／黃暐傑下放遊騎兵2A 台將剩3人春訓

2019-03-13 09:01

中職／索沙優質先發奪勝 猿隊小將邱丹3安猛打

2019-03-12 21:39

WSBL／台元劉君儀生涯3千分史上首人 感謝嚴凱泰

2019-03-12 21:01

NBA／今日戰績表 綠衫軍厄文雙10卻只讓快艇僅掉漆

2019-03-12 13:19

足球／皇馬找救世主 席丹離開10個月回鍋掌教鞭

2019-03-12 12:03

印地安泉網賽／8強魔咒持續 澤瑞夫爆冷落馬

2019-03-12 14:14

中職／獅隊上半季主題日 超人力霸王又來了

2019-03-12 20:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top