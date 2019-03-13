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中職／周思齊爭取機會有智慧 值得年輕球員學習

2019-03-13 07:00Tzuyi

中華職棒休賽期間一直沒什麼特別事件，但在今年春天總算熱絡起來，包含第五隊有實質動態外，球員方面很難得的也有特別的消息。去年聯盟重聘仲裁委員後，球員工會理事長周思齊身先士卒開出第一槍，加上他最近出版新書，這兩項動態讓成為這兩個月中最受矚目的球員。

球員工會理事長周思齊把握重啟仲裁委員會的時機，爭取替自己加薪的機會。 聯合報系資...
球員工會理事長周思齊把握重啟仲裁委員會的時機，爭取替自己加薪的機會。 聯合報系資料照片
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周思齊畢業於棒球名校高苑工商，實際出名則是在輔仁大學時期，他是陣中的看板球員，更入選國家成棒隊。除了哈連盃、世界大學錦標賽等，他更參加了2001年在台灣舉辦的亞錦賽，當時藉由澳洲移地訓練吸收經驗，並從同行的前輩中學習新觀念，是他認為收穫良多的一次機會。

2003年第一屆的代訓選手選秀會，周思齊在第三輪第14順位由誠泰球團選入，是當屆繼興農張建銘、La New蔡建偉後，第三位入選的外野球員。不過2005年正式加盟之後，誠泰陣中仍有謝佳賢、吳承翰、丘昌榮、楊睿智等多位外野手，而且球隊更重視的是比他後兩輪入選的陳元甲，甚至賦予第四棒的地位，後來球隊更補入已故洋將馬力歐，讓他只能苦坐板凳，全年只有12場登板、19個打席。2006年球隊還補入老將王傳家，周思齊當時苦於無法證明自己的打擊身手，雖然上場次數增加不少，仍未成為球隊主力球員，連續兩年都沒有太多表現機會。

2007年誠泰走過轉賣風波，開季之初周思齊依然不是固定先發球員，他只能把握僅有的上場時機，終於在五月獲得更多的先發機會，甚至一度成為保護謝佳賢、王傳家等中心打線的第六棒打者。在六月之後打擊率就未曾低於0.270，該年度打擊三圍0.308/0.372/0.475，都是陣中前5名的球員。

2008年誠泰轉賣給米迪亞，周思齊已經成為陣中主力球員，並且順利入選明星賽。同年10月「黑米事件」爆發，他以證人身分遭約談，雖然僅是協助調查被請回，但已讓他提早結束球季。隨著球隊停權解散，他也間接失業，陸續參加關西獨立聯盟，及四國九州島聯盟的測試會。他後來在12月底參加特別選秀會，成為62名中，由兄弟象隊選入，成為幸運入選的18名球員之一。

周思齊在選球上非常有耐性，安打與保送都很多，上壘率非常高，被三振的頻率則是很低，...
周思齊在選球上非常有耐性，安打與保送都很多，上壘率非常高，被三振的頻率則是很低，成為破壞力強大的打者。 聯合報系資料照片
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當時外野有陳致遠、林明憲、陳冠任等眾多好手的黃衫軍，他們竟全在四月前受傷，同樣是傷兵的周思齊，被迫提前復出，同時搶下主力球員位置。這年結束後，他再度經歷「黑象事件」，兩次都能為受牽連全身而退，除了讓他成為陣中僅存的主力，更可說是人格上的保證。

球員生涯穩定後，周思齊不是年年成績單上有名的球員，帳面上只有2012年火力大爆發，送出單季聯盟第二多的21支全壘打，並拿下年度MVP。其他球季都不算是最突出的球員，僅拿過3次最佳十人，但是他的打擊表現十分穩定，許多球季打擊三圍都有3/4/5的表現，適時的提供打點能力，嚴格說起來腳程也不差，是打線中很有彈性的球員。

周思齊長期保持健康，讓他能打得夠久跑得夠遠，穩定的成績讓他從爭取機會變為爭取加薪...
周思齊長期保持健康，讓他能打得夠久跑得夠遠，穩定的成績讓他從爭取機會變為爭取加薪。 聯合報系資料照片
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周思齊並不是像彭政閔、林智勝等加入職棒後就受到矚目，而是從板凳出發，連選秀順位比他後面的球員都更被教練團重用。不過他懂得爭取機會，從板凳席靠自己的表現爭取上場空間，等到能量儲備滿後，更敢向球團爭取調薪的機會。周思齊靠自己爭取的機會，值得仍在打拼的年輕球員好好學習。

周思齊

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！

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