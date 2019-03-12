暌違12年 北市大理高中拿下高中棒球聯賽季軍

2019-03-12 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市大理高中參加107學年度高中棒球聯賽木棒組的全國大賽，從不被看好、首場吞敗，到中間一度6連勝，氣勢如虹打進前三，睽違12年拿下季軍，打出創校以來的好成績。

大理高中表示，本屆賽事，他們是台北市唯一一所打進全國前四強的公立高中，同時高三選手林聖榮以4勝0敗戰績勇奪投手獎，高三選手偕俊弘入選最佳10人的外野手，由國中部直升的高一選手李展毅，勇奪打點獎（打點18）、打擊獎第二名（打擊率4成58）及入選最佳10人之一壘手，戰果豐碩。

教練團表示，自開賽以來，大理高中首場吞敗，並不被看好，但他們在第一、二階段的賽事，戰勝穀保家商、大溪高中等校，第三階段雖以些微比分敗給三民高中，但在第四階段八強單敗淘汰賽的過程中，對上三民高中反敗為勝，成功晉級四強賽。

在這場賽事中展現精湛技巧，成為戰役關鍵的高二選手葉林鑫說，「前一場輸給三民的先發投手是我，所以這一場比賽我很想取得勝投，算是拿回來吧！」

準決賽時，大理高中在主戰投手登板限制的條件下，奮力拚搏後仍不敵穀保家商。最終與高苑工商爭奪季軍，大理高中開放校內閱覽室、川堂進行現場轉播，讓未能前往嘉義球場的全校師生共同為場上小將加油打氣，而大理高中也從領先到被追平，守住九局上半，最後半局謹慎選球與積極跑壘，終以3比2拿下睽違12年之久的季軍。