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日職／王柏融維持手感 火腿這兩人火力更猛

2019-03-12 18:16聯合報 記者藍宗標╱即時報導

王柏融在最近3場官辦熱身賽都缺席，但調整狀況獲得高評價。 截圖自火腿官方推特
王柏融在最近3場官辦熱身賽都缺席，但調整狀況獲得高評價。 截圖自火腿官方推特
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旅日好手王柏融在最近3場官辦熱身賽都缺席，但春訓至今一個多月，調整狀況獲得相當不錯的評價；日本火腿隊開季名單競爭激烈，大田泰示、横尾俊建在官辦熱身賽打擊火力更猛，尤其大田打擊率高達5成50，不但是全隊最高，更在日職高居第二（打席數符合規定）。

大田目前4支全壘打紀錄在日職排名榜首，橫尾3支居次，火腿其他打者只有中田翔、清宮幸太郎各一轟。

官辦熱身賽打擊率最高是樂天隊島内宏明，出賽五場15個打數揮出9支安打，打擊率6成；大田七戰20個打數11支安打，包括一支二壘打、四支全壘打，安打數、壘打數24個都是日職所有球員最多。

橫尾今天對廣島熱身賽5打數3安打，攻下3分打點，熱身賽第三轟出爐，打擊率3成75在日職衝上排名第五。

日職新球季29日開打，火腿將在札幌巨蛋主場對決歐力士隊，雙方展開三連戰；日本「棒球周刊」雜誌預測火腿開季先發打線，大田擔任二棒、右外野手，橫尾是六棒、二壘手，強調王柏融在熱身賽保持好狀況，火腿本季想要拚出佳績，以他為首的5名洋將陣容必須有夠水準的表現。

王柏融在官辦熱身賽出賽4場，目前11個打數揮出3支安打、攻下3分打點，打擊率2成73。

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