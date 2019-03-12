U12世界少棒／分組公布 台南亞太棒球村迎賽事

2019-03-12 17:51 中央社 台北12日綜合報導



世界棒壘球總會（WBSC）今天公布2019年U12世界盃棒球錦標賽分組名單，另外本屆將在台南亞太棒球村進行賽事。 截圖自WBSC官方推特 分享 facebook

世界棒壘球總會（WBSC）今天公布2019年U12世界盃棒球錦標賽分組名單，另外本屆將在台南亞太棒球村進行賽事，WBSC表示，這座新球場將會成為U12品牌的關鍵元素。

U12將於7月26日至8月4日在台南舉行，中華隊被分在A組，同組的還有日本、捷克、南非、古巴及斐濟，其中斐濟為唯一的外卡隊伍，也是史上第一次參與世界盃；B組則有美國、墨西哥、韓國、澳洲、委內瑞拉及義大利。

各組前3名將會進入8月1日至3日的超級循環賽，之後取前2名進入4日的決賽，爭取冠軍。目前美國隊已連拿3屆冠軍，中華隊則是連3屆拿到亞軍，今年力拚要回冠軍獎盃。

WBSC特別提及，這次U12世界盃將會在新建的台南國際亞太棒球訓練中心（亞太棒球村）進行，工程會於6月完成，且接下來於2021、2023、2025、2027年舉行的U12世界盃，皆為台灣主辦，這座球場將會成為U12這個盃賽的關鍵元素。

WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）表示，這座新球場將成為世界上優秀11至12歲棒球選手的舞台，會成為很好且最具代表性的設施，促使U12世界盃成為世界聲望最高的青少年體育活動之一。