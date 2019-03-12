日職／王柏融連6天未實戰 火腿16安狂電廣島

2019-03-12 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



王柏融今天對廣島之戰再度休兵，已連續6天未實戰。 中央社 分享 facebook

日本火腿隊今天前往廣島馬自達球場，和去年中央聯盟冠軍廣島隊進行官辦熱身賽，旅日好手王柏融還是沒有上場；火腿火力大爆發，全場出現16支安打，包括横尾俊建8局上兩分砲，以13：0重創廣島。

王柏融6日對羅德之戰4打數2安打、攻下兩分打點，官辦熱身賽打擊率升至2成73，兩隊隔天第二戰因雨取消；火腿9日對阪神、10日對歐力士之戰，他也沒有亮相，昨天傳出下半身不適，雖然沒有太大問題，今天對廣島之戰再度休兵，已連續6天未實戰。

火腿今天打完前3局揮出10支安打、攻下10分，打爆廣島前兩任投手強森（Kris Johnson）、矢崎拓也，提前決定雙方勝敗。

横尾俊建5打數3安打、攻下3分打點，鶴岡慎也3支2、4打點，大田泰示2打數1安打，官辦熱身賽打擊率5成50仍是全隊最高。

廣島打出官辦熱身賽最慘的一戰，終止4連勝、5連不敗，吞下熱身賽首敗，戰績4勝1和1敗，火腿2勝2和3敗。

火腿29日對歐力士隊開幕戰前，還有六場官辦熱身賽要打，明天原地再戰廣島，王柏融是否出賽仍待觀察。

西武、歐力士今天交手，效力西武的吳念庭以替補一壘手身分亮相，未有打擊機會，西武終場6：7落敗；吳念庭目前在官辦熱身賽出賽五場，合計6打數2安打、得兩分，三振、保送各一次。