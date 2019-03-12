日職／只有一個能打 阪神重陷熱身賽連敗惡夢

官辦熱身賽已進行將近一半的賽程，實力在各自所屬兩聯盟為頂尖的廣島及軟銀，皆拿下4勝分佔前兩名，羅德、樂天及歐力士這三支戰力較弱的球隊則令人意外地排在3到5名，而墊底的是阪神，阪神至今打了7場熱身賽還是一勝難求，戰績是6敗1和，雖說熱身賽的戰績並沒有多大的代表意義，但阪神在去年季後換上新監督矢野燿大，又從自由市場上網羅西勇輝，球迷期待能有新的氣象，擺脫去年墊底的命運，孰料在季前又重現去年熱身賽6連敗的惡夢，到底阪神出了什麼問題？

阪神新監督矢野燿大(右)不但得煩惱藤浪的控球狀況，還要思考如何解決打線的貧打問題。 福耳攝影 分享 facebook

阪神去年雖然墊底，投手群的表現卻不俗，團隊防禦率4.03在央聯排第二，季後補進西勇輝這名強力先發，西勇輝生涯在甲子園出賽4場，防禦率只有0.76，阪神本季的投手戰力被評估更上一層樓，但7場熱身賽打下來，阪神的投手防禦率卻高達5.12，是12隊中唯一超過5的。預定先發輪值中的梅森傑(Randy Messenger)、西勇輝、才木浩人及岩貞祐太都有先發紀錄，但梅森傑、才木的表現都不佳，狀況還需要調整，西勇輝則是在阪神的首次出賽對軟銀的中繼1局中丟掉3分，不過10日回到甲子園後，先發投3局用了25球只被打出1支安打，維持在甲子園的好狀態，看來以後會以主場先發為主，狀況較好的是岩貞，先發1場未失分；幾名主力牛棚投手的表現還算穩定，新洋投強生(Pierce Johnson)、上季交易來的飯田優也、多利斯(Rafael Dolis)及去年轉中繼的老將能見篤史，都有出賽紀錄且皆未失分，後援是阪神教練團較不用擔心的一塊。

西勇輝在歐力士10年的成績是74勝65敗，防禦率3.30，算是相當穩定可靠的先發投手。 擷圖自維基百科／Cake6攝影 分享 facebook

投手群的X因子是藤浪晉太郎，從備受期待的大物新人，到現在常因控球走鐘被嘲諷的處境，藤浪近兩年碰到生涯中的最大低潮，但從前兩場熱身賽的投球內容來看，控球還是沒有被救回來，6局就投了5次保送，還有好幾球是往打者身上飛過去的離譜壞球，相反地三振只有2次，被打擊率也偏高，他能不能回復到生涯前幾年的狀態，左右著阪神能否重回前段班，藤浪將在今日對中日的比賽中再度先發，投球內容值得觀察。

藤浪的控球好壞及學長鳥谷敬的打擊狀況，都是影響阪神能否重回前段班，邁向勝利的關鍵因素。 福耳攝影 分享 facebook

比起投手，打擊仍是阪神熱身賽戰績不佳的最大原因，阪神上季的團隊打擊率是2成53、總得分是577分，都在央聯排倒數第二，而85支全壘打則是最少，這種貧打的狀況今年還是沒有改善，熱身賽7場打下來總共只得了12分，打擊率也只有1成83，打線中只有去年第三順位新人木浪聖也的打擊狀況較好，他7場全勤，打擊率高達3成89，除了木浪，打線中其他的打者都還沒找到手感，兩名洋砲馬堤(Jefry Marte)及納瓦洛(Efren Navarro)的表現也不符預期，加上去年打擊率最高的糸井嘉男又因右膝發炎至今未能出賽，讓阪神打線幾無威脅力，與去年墊底的劇情如出一轍。

阪神洋砲納瓦洛曾是經典賽墨西哥國家隊成員，表現優異，但去年球季在阪神203個打數只有3支全壘打，長程火力明顯不足。 歐新社資料照片 分享 facebook

阪神今年更換新監督矢野，但貧打的遺毒並不是一個新監督在短短幾個月內就能排除的，必須經過打者陣容汰換及打擊教練的調整，才有可能找回球隊的火力，目前看來，虎迷或許還得忍耐一兩個球季，才有可能看到以前那支常駐前段班的阪神，對了，去年打線中的最大驚喜，在熱身賽中也有全壘打的大山悠輔，在日本國家隊對墨西哥的比賽中被觸身球打到，導致左膝有挫傷現象，歸期未定，對於現在的阪神實在是雪上加霜啊。