親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職30年
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑
JHBL

NBA／暴龍背靠背戰騎士 林書豪拚連3場得分上雙

運動筆記RMK海外馬拉松初體驗跑三校~純練跑「不起笑」...
健行筆記【裝備談】自用登山杖整理，使用心得與簡單的選購方式！【山旅】倒榻後的神木，溪頭的一日行
NBA今日十大好球 (3月11日)今日最佳球員- Devin Booker (3月11日)

日職／只有一個能打 阪神重陷熱身賽連敗惡夢

2019-03-12 07:00福耳

官辦熱身賽已進行將近一半的賽程，實力在各自所屬兩聯盟為頂尖的廣島及軟銀，皆拿下4勝分佔前兩名，羅德、樂天及歐力士這三支戰力較弱的球隊則令人意外地排在3到5名，而墊底的是阪神，阪神至今打了7場熱身賽還是一勝難求，戰績是6敗1和，雖說熱身賽的戰績並沒有多大的代表意義，但阪神在去年季後換上新監督矢野燿大，又從自由市場上網羅西勇輝，球迷期待能有新的氣象，擺脫去年墊底的命運，孰料在季前又重現去年熱身賽6連敗的惡夢，到底阪神出了什麼問題？

阪神新監督矢野燿大(右)不但得煩惱藤浪的控球狀況，還要思考如何解決打線的貧打問題...
阪神新監督矢野燿大(右)不但得煩惱藤浪的控球狀況，還要思考如何解決打線的貧打問題。 福耳攝影
分享

阪神去年雖然墊底，投手群的表現卻不俗，團隊防禦率4.03在央聯排第二，季後補進西勇輝這名強力先發，西勇輝生涯在甲子園出賽4場，防禦率只有0.76，阪神本季的投手戰力被評估更上一層樓，但7場熱身賽打下來，阪神的投手防禦率卻高達5.12，是12隊中唯一超過5的。預定先發輪值中的梅森傑(Randy Messenger)、西勇輝、才木浩人及岩貞祐太都有先發紀錄，但梅森傑、才木的表現都不佳，狀況還需要調整，西勇輝則是在阪神的首次出賽對軟銀的中繼1局中丟掉3分，不過10日回到甲子園後，先發投3局用了25球只被打出1支安打，維持在甲子園的好狀態，看來以後會以主場先發為主，狀況較好的是岩貞，先發1場未失分；幾名主力牛棚投手的表現還算穩定，新洋投強生(Pierce Johnson)、上季交易來的飯田優也、多利斯(Rafael Dolis)及去年轉中繼的老將能見篤史，都有出賽紀錄且皆未失分，後援是阪神教練團較不用擔心的一塊。

西勇輝在歐力士10年的成績是74勝65敗，防禦率3.30，算是相當穩定可靠的先發...
西勇輝在歐力士10年的成績是74勝65敗，防禦率3.30，算是相當穩定可靠的先發投手。 擷圖自維基百科／Cake6攝影
分享

投手群的X因子是藤浪晉太郎，從備受期待的大物新人，到現在常因控球走鐘被嘲諷的處境，藤浪近兩年碰到生涯中的最大低潮，但從前兩場熱身賽的投球內容來看，控球還是沒有被救回來，6局就投了5次保送，還有好幾球是往打者身上飛過去的離譜壞球，相反地三振只有2次，被打擊率也偏高，他能不能回復到生涯前幾年的狀態，左右著阪神能否重回前段班，藤浪將在今日對中日的比賽中再度先發，投球內容值得觀察。

藤浪的控球好壞及學長鳥谷敬的打擊狀況，都是影響阪神能否重回前段班，邁向勝利的關鍵...
藤浪的控球好壞及學長鳥谷敬的打擊狀況，都是影響阪神能否重回前段班，邁向勝利的關鍵因素。 福耳攝影
分享

比起投手，打擊仍是阪神熱身賽戰績不佳的最大原因，阪神上季的團隊打擊率是2成53、總得分是577分，都在央聯排倒數第二，而85支全壘打則是最少，這種貧打的狀況今年還是沒有改善，熱身賽7場打下來總共只得了12分，打擊率也只有1成83，打線中只有去年第三順位新人木浪聖也的打擊狀況較好，他7場全勤，打擊率高達3成89，除了木浪，打線中其他的打者都還沒找到手感，兩名洋砲馬堤(Jefry Marte)及納瓦洛(Efren Navarro)的表現也不符預期，加上去年打擊率最高的糸井嘉男又因右膝發炎至今未能出賽，讓阪神打線幾無威脅力，與去年墊底的劇情如出一轍。

阪神洋砲納瓦洛曾是經典賽墨西哥國家隊成員，表現優異，但去年球季在阪神203個打數...
阪神洋砲納瓦洛曾是經典賽墨西哥國家隊成員，表現優異，但去年球季在阪神203個打數只有3支全壘打，長程火力明顯不足。 歐新社資料照片
分享

阪神今年更換新監督矢野，但貧打的遺毒並不是一個新監督在短短幾個月內就能排除的，必須經過打者陣容汰換及打擊教練的調整，才有可能找回球隊的火力，目前看來，虎迷或許還得忍耐一兩個球季，才有可能看到以前那支常駐前段班的阪神，對了，去年打線中的最大驚喜，在熱身賽中也有全壘打的大山悠輔，在日本國家隊對墨西哥的比賽中被觸身球打到，導致左膝有挫傷現象，歸期未定，對於現在的阪神實在是雪上加霜啊。

阪神虎

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

☆ 歡迎造訪FB粉絲專頁：福耳的原野藝想世界

【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

日職／火腿想奪回總冠軍 日媒：王柏融是關鍵

2019-03-12 00:00

中職／獅隊秀新球衣 陳鏞基拚百轟

2019-03-12 00:04

中職／中信公布上半季主題日 15日全面開放購票

2019-03-11 21:05

韓職／一度粉碎來台發展謠言 林昌勇苦樂參半退休

2019-03-11 19:34

中職／等到球季快開打 施子謙終於搞定合約

2019-03-11 18:49

日職／周刊預測火腿排名第2 王柏融是台灣至寶

2019-03-11 18:28

中職／味全龍找主場 魏應充再赴澄清湖棒球場

2019-03-11 18:26

中職／陳鏞基百轟還差9支 預言張志豪進度較快

2019-03-11 17:10

中職／桃猿赴日與羅德交流賽 一軍陣容應戰

2019-03-11 16:57

中職／穿上PROUD征戰 獅隊假日球衣24日亮相

2019-03-11 16:18

中職／讓魏應充背黑鍋 魏應行：是我解散味全龍

2019-03-11 12:00

日職／洋砲表現難預測 簽巨約審慎為妙

2019-03-11 07:00

中職熱身賽／知道怎樣準備 獅隊羅里奇4局好投

2019-03-11 00:22

中職／LamiGirls同樂會 與球迷零距離互動

2019-03-10 22:54

棒球／吉田正尚滿貫砲灌5打點 日本6：0勝墨國

2019-03-10 21:27

中職／稱郭泓志球最難接 高志綱：像蛇亂竄

2019-03-10 19:29

中職熱身賽／兄弟2轟來得太晚 統一6：5勝出

2019-03-10 18:16

中職／曹竣崵建議王柏融：學習心態行不通

2019-03-10 16:21

中職熱身賽／比賽因雨暫停 獅前4局領先兄弟

2019-03-10 16:07

日職／陽岱鋼打擊率衝到4成38 王柏融未出賽

2019-03-10 14:23

日職／歐力士開幕戰5連敗 王柏融對決山岡泰輔

2019-03-10 11:05

中職／聯盟最高薪10人 拚不過陽岱鋼一人年薪

2019-03-10 10:24

中職／中信兄弟公布調薪 周思齊、陳子豪提仲裁

2019-03-10 10:23

中職／高薪族身價打折扣 月薪百萬球員消失

2019-03-10 09:04

中職／缺訓練基地、轉播權利金狂降 發展遇困境

2019-03-08 07:00

中職／仲裁制度不完整 球員爭薪仍是空談

2019-03-06 07:00

日職／昔日勝投王五虎將 本季力拚重返榮耀

2019-03-05 07:00

日職／王柏融旅日最大挑戰：大低潮經驗值是零

2019-03-04 23:44

日職／38歲還可以進步 藤川球兒再戰名球會

2019-03-04 07:00

日職／洋聯四大新洋砲 誰會是真正救世主？

2019-02-28 07:00

中職／味全龍成軍腳步 恐難沿襲NC恐龍模式

2019-02-27 07:00

中職／年輕好手輩出 看二投二野今年大爆發！

2019-02-27 07:00

日職／樂天來台球星耀眼 多位好手也值得關注

2019-02-26 07:00

日職／3大天之驕子的復活路 充滿辛酸與感傷

2019-02-25 07:00

中職／吉見宏明高人氣 那些年的驚奇日本助拳人

2019-02-22 07:00

中職／兄弟美式球風見成效 戰績翻漲指日可待

2019-02-20 07:00

日職／長野敲進廣島首安 復仇者聯盟3月上演

2019-02-19 07:00

12強賽／旅美強投若無法效力 中華隊挑戰升級

2019-02-18 07:00

日職／同是全新出發 王柏融、藤浪兩樣情

2019-02-18 07:00
看更多

熱門文章

NBA／暴龍平隊史21記三分彈 林書豪參與紀錄

2019-03-11 08:29

MLB／陳偉殷主客場差異大 馬丁利點出原因

2019-03-11 10:55

NBA／布克末節砍17分 太陽終結對勇士18連敗

2019-03-11 12:14

MLB／王維中連飆4K奪中繼點 賽後遭運動家下放

2019-03-11 09:30

NBA／勇士輸爐主太陽 湯普森喊話需要球迷熱情

2019-03-11 15:19

日職／周刊預測火腿排名第2 王柏融是台灣至寶

2019-03-11 18:28

NBA／馬刺主場見蝙蝠 安戴托昆波：當時都想跑了

2019-03-11 17:40

NBA／獨行俠絕殺球 遭火箭保羅「再見火鍋」

2019-03-11 10:30

NBA／杜蘭特踝傷無礙 柯爾稱勇士今天不配贏球

2019-03-11 16:45

NBA／媒體照片擺烏龍 伯加特誤植大衛李

2019-03-11 17:30

全英公開賽／3連霸失利 戴資穎：輸在失誤

2019-03-11 11:33

NBA／馬刺雙星力壓公鹿 加索重回聖城受歡迎

2019-03-11 12:30

NBA／詹皇輸到怒變了 看台體育：開始批評隊友

2019-03-11 17:15

NBA／表揚籃球成就 前狀元歐登大學球衣退休

2019-03-11 17:20

NBA／高喊「我回來了！」 安比德歸隊擒溜馬

2019-03-11 10:02

NBA／率先搶下50勝 公鹿睽違45年再度達成

2019-03-11 15:10

MLB／馬林魚輪值7搶5 陳偉殷可能先發兼長中繼

2019-03-11 08:53

NBA／暴龍背靠背戰騎士 林書豪拚連3場得分上雙

2019-03-12 06:45

中職／讓魏應充背黑鍋 魏應行：是我解散味全龍

2019-03-11 12:00

MLB／聯盟與博弈合作 紅襪教頭提「黑鷹事件」

2019-03-11 10:25

MLB／響尾蛇一年短約 簽老牌明星外野手瓊斯

2019-03-11 09:10

NBA／老闆掌舵無能 湖人未來得靠詹姆斯

2019-03-11 16:43

MLB／連14打席無安打 鈴木一朗打擊率跌破一成

2019-03-11 09:50

中職30年／工讀做到副主任 楊士霈20年場務路

2019-03-11 12:45

MLB／開幕戰先發不是我 水手赫南德茲不意外

2019-03-11 16:12

NBA／唐斯膝傷缺陣 灰狼照送尼克6連敗

2019-03-11 11:04

NBA／佐蒙德連18場雙十 活塞勇奪5連勝

2019-03-11 11:32

韓職／一度粉碎來台發展謠言 林昌勇苦樂參半退休

2019-03-11 19:34

印地安泉女網／謝淑薇vs.詹家姊妹 8強再演寶島內戰

2019-03-11 09:05

SBL／洋將大限截止 裕隆註銷B.戴維斯登錄瓊斯

2019-03-11 18:51

中職30年／職棒之父洪騰勝 讓棒球走入台灣日常

2019-03-11 14:34

NBA／三分命中率不到3成 勇士教頭：不配贏球

2019-03-11 23:41

中職／味全龍找主場 魏應充再赴澄清湖棒球場

2019-03-11 18:26

NBA／柯利第四節發飆 灰熊逆轉魔術奪3連勝

2019-03-11 11:42

中職30年／球探與名將經驗談 打高投低有原因

2019-03-11 16:36

中職／等到球季快開打 施子謙終於搞定合約

2019-03-11 18:49

自由車／世錦賽三金得主 名將卡特林輕生得年23歲

2019-03-11 13:00

NBA／今日戰績表 布克37分太陽暴冷勝勇士

2019-03-11 11:26

中職30年／不只是場務 楊士霈分享激勵球員故事

2019-03-11 12:35

印地安泉女網／敗給病毒 小威廉絲退賽

2019-03-11 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top