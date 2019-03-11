日職／周刊預測火腿排名第2 王柏融是台灣至寶

2019-03-11 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



日本「棒球周刊」雜誌預測火腿在太平洋聯盟排名第2，想要拚出好成績，以王柏融為首的洋將陣容必須有夠水準的表現。 擷圖ohken37推特 分享 facebook

日職新球季29日開打，日本火腿隊在札幌巨蛋主場對決歐力士隊，日本「棒球周刊」雜誌預測火腿在太平洋聯盟排名第2，想要拚出好成績，以王柏融為首的洋將陣容必須有夠水準的表現。

王柏融在官辦熱身賽出賽4場都打第4、5棒，守備以左外野為主，有一場擔任指定打者，目前11個打數揮出3支安打、攻下3分打點，還未出現長打，打擊率2成73。

棒球周刊用「台灣至寶」形容王柏融，強調他在熱身賽保持好狀況，火腿想奪回睽違3年的總冠軍（最近封王是2016年），這位「新助人」很重要，他扛起左外野守備重任，將在打線中扮演keyman的角色。

火腿本季補進5名洋將，砸下5.4億日圓，效力第2年的投手馬丁尼茲（Nick Martinez）年薪2.5億最高，王柏融9千萬居次，韓考克（Justin Hancock）、巴貝托（Johnny Barbato）都是7千萬，羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）6千萬。

棒球周刊推測太平洋聯盟本季排名依序是軟銀、火腿、西武、樂天、羅德、歐力士，中央聯盟則是廣島、巨人、橫濱、養樂多、阪神、中日。

棒球周刊也開放球迷票選兩聯盟排名，洋聯名次一樣，央聯橫濱、養樂多排名互換，另4隊相同。