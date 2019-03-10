LamiGirls同樂會 與球迷零距離互動

2019-03-10 22:54 中央社 桃園10日電



LamiGirls春訓傳統活動，與粉絲近距離互動。圖／取自LamiGirls粉專 分享 facebook

中職Lamigo桃猿隊啦啦隊LamiGirls今天舉行春訓同樂會，女孩與幸運球迷分組遊戲競賽，零距離互動。

LamiGirls「2019 RUNNING LMG 辣蜜天下武鬥大會」今天在桃園楓樹國小室內體育館舉行，不受天氣影響，吸引超過500名球迷參與，許多粉絲更帶著女孩看板到場支持。

遊戲競賽分成上下半場，在呼拉圈、跳高、計數器、投籃與履帶5項關卡中累積積分，20名LamiGirls分成紅、藍、紫、粉紅4隊，上下半場前每隊各自再抽出5名現場幸運球迷組成隊伍。

平常只能在球場上觀看LamiGirls帶動應援的粉絲，這次與女孩近距離遊戲，讓許多粉絲心情嗨到最高點；競賽最後由亞璇、倪暄、阿布舞、巧柔與張庭的紫色隊伍拿下第一名；由隊長巫苡萱、凱莉絲、慧慧、若潼與卉妮的紅色隊伍拿下最後一名。

拿下第一名的的紫隊成員倪暄表示，除了女孩們的好默契之外，「同組的粉絲更是神隊友」，除了在場邊觀察遊戲訣竅，也會不斷鼓勵她們，球迷的熱情讓她很感動。

倒數第一名的紅隊巫苡萱笑說，去年也是紅隊落敗，這應該是詛咒，但是與球迷遊戲很開心；今年剛加入的若潼則表示，第一年參加就喝了懲罰的怪怪調味飲料，印象深刻，但是藉由運動會與學姊們增加了許多默契。

桃猿球團副領隊浦韋青表示，利用球季開始前，舉辦同樂會讓新舊成員在同樂會的氛圍中體會團隊合作，同時也可以與球迷近距離互動，同樂會也成為LamiGirls春訓傳統活動。