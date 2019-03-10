棒球／吉田正尚滿貫砲灌5打點 日本6：0勝墨國

2019-03-10 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



日本武士隊與墨西哥隊交流賽第2戰，今天在大阪京瓷巨蛋討回顏面，吉田正尚在1局下轟滿貫砲，日本隊單局進帳5分奠定勝基，且吉田正尚單場5打點，助日本隊以6：0勝出，雙方在兩場交流賽各拿一勝平分秋色。

墨西哥隊今天排出巴瑞達（Manny Barreda）先發，卻在首局就遇上大亂流，日本隊開路先鋒吉川尚輝先敲出安打，下兩棒連續選到保送形成滿壘，第4棒吉田正尚轟出右外野滿貫砲，一棒打回4分，大山悠輔接著再獲保送，捕手田村龍弘補上安打追加1分，日本隊灌進5分大局。

巴瑞達僅投0.2局退場，後續登板的墨西哥隊投手則有效擋住日本隊攻勢，2局起日本隊打線僅再出現4支零星安打，在7局下靠吉田正尚的高飛犧牲打追加1分。墨西哥隊則是沒能突破日本隊投手，雖揮出8支安打，但欠臨門一腳。

日本隊原樹理先發2局只被揮出1支安打，山本由伸中繼2局無失分，之後田口麗斗、三上朋也各投1局，雖都被連續安打，但能適時製造雙殺，化解失分危機。之後森原康平、森唯斗及山﨑康晃合力讓對手九上九下，守住勝利。

日本隊打線今天全場敲7安，吞9次三振，吉川尚輝、吉田正尚都是雙安表現，其中吉田正尚單場2支2，在首局轟滿貫全壘打敲回勝利打點，單場貢獻5分打點。