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日職／洋砲表現難預測 簽巨約審慎為妙

2019-03-11 07:00Hiyan

歐力士新洋砲梅尼西斯（Joey Meneses）在代表墨西哥國家隊，對上日本武士隊的對抗賽首戰，擔任墨西哥隊第四棒，4打數擊出4支安打，其中包括3支二壘安打。雖然這一次日本武士隊的陣容普遍較為年輕，加上菅野智之、清宮幸太郎等知名球星陸續辭退，星光大減。不過梅尼西斯分別從今永昇太（橫濱DeNA）、山岡泰輔（歐力士）、梅野雄吾（養樂多）等日職球團的主力投手手中擊出安打，加上就連高橋礼（軟銀）這名低肩側投的投手也難不倒他，分別突破4名不同類型的投手，證明了他的實力以及適應能力。梅西尼斯幫助墨西哥國家隊贏得首戰勝利，也迅速為他自己打下在日本的知名度。

梅尼西斯去年球季在美國職棒3A出賽130場比賽，繳出0.311打擊率、23支全壘打、82分打點的成績，上壘率0.360以及長打率0.510都是相當出色的數據，獲得聯盟打點、全壘打雙冠王。他在春訓期間就展現優異的打擊身手，實戰比賽打擊率超過5成，加上對戰日本武士隊之戰的表現，已經引起洋聯各隊的高度警戒之外，也有不少歐力士球迷戲稱：「1年1億1,000萬日幣年薪太便宜了！」「應該要趕快跟他續約，否則明年肯定被高薪挖角！」

當然，熱身賽歸熱身賽，要真正評論梅西尼斯的真本事還是要等到球季結束之後，去年阪神虎隊投資超過3億補強的大物洋砲羅薩里歐（Wilin Rosario）就是一個例子。尤其歐力士這幾年投資洋砲，常有貿然躁進與洋砲簽複數年約而失敗的前例，這回更應該要更加謹慎看待。

阪神去年簽的洋將羅薩里歐過去在洛磯隊時有不錯的長打能力，轉戰韓職後還曾出現單場四...
阪神去年簽的洋將羅薩里歐過去在洛磯隊時有不錯的長打能力，轉戰韓職後還曾出現單場四響砲、兩季打出70轟，但想不到加盟阪神之後，因為無法適應變化球而打擊成績一落千丈，出賽75場只有8轟和40分打點。 歐新社資料照片
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曾經效力於西雅圖水手隊的羅梅洛（Stefen Romero），2017年加盟歐力士之後就快速展現長打威力，季初連續4場開轟，打到季中就3度演出再見全壘打，使得歐力士球團罕見地就在8月初決定與他續約3年，年薪從第一年不到1億的9,600萬暴增到隔年的2億8,750萬。原本羅梅洛被視為歐力士未來幾年打線的救世主，不過去年球季他的表現立即大幅下滑，出賽119場，雖然還是有25支全壘打，不過打擊率、長打率分別從0.274、0.508下滑到0.237以及0.451。

洋砲羅梅洛過去兩季在歐力士出賽222場，擊出51支全壘打，但總計打點只有129分...
洋砲羅梅洛過去兩季在歐力士出賽222場，擊出51支全壘打，但總計打點只有129分實在是偏低，而且去年打擊率急速下降，讓人擔心。 歐新社資料照片
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馬雷洛（Chris Marrero）也有類似狀況，2017年球季他季中加盟就打出20支全壘打，讓歐力士直覺撿到寶，2018年與他續約，同時年薪野大漲3倍到1億1,000萬日幣。去年歐力士期待馬雷洛能與羅梅洛組成雙洋砲強力打線，沒想到馬雷洛更慘，出賽68場只剩下11轟，打擊率更從前一年的0.290驟降到0.201，成為歐力士攻擊不振，無法進入A級之林的敗筆。

也正因為這兩名洋砲不濟事，歐力士今年才會再補一名洋砲入團。羅梅洛（Stefen Romero）以及馬雷洛（Chris Marrero）以及梅尼西斯（Joey Meneses）3名外籍打者，加上新洋投艾普拉（Tyler Eppler），以及既有的亞伯斯（Andrew Albers）、狄克森（Brandon Dickson）兩名洋投，加上形成6人搶4個名額的激戰。如果梅尼西斯能夠一如歐力士教練團的期待，對於去年打擺子的兩名洋砲產生刺激效果，搭配吉田正尚以及T-岡田兩名強力的本土左打，歐力士才有在競爭激烈的洋聯戰場尋求翻身的可能。

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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