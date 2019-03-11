日職／洋砲表現難預測 簽巨約審慎為妙

歐力士新洋砲梅尼西斯（Joey Meneses）在代表墨西哥國家隊，對上日本武士隊的對抗賽首戰，擔任墨西哥隊第四棒，4打數擊出4支安打，其中包括3支二壘安打。雖然這一次日本武士隊的陣容普遍較為年輕，加上菅野智之、清宮幸太郎等知名球星陸續辭退，星光大減。不過梅尼西斯分別從今永昇太（橫濱DeNA）、山岡泰輔（歐力士）、梅野雄吾（養樂多）等日職球團的主力投手手中擊出安打，加上就連高橋礼（軟銀）這名低肩側投的投手也難不倒他，分別突破4名不同類型的投手，證明了他的實力以及適應能力。梅西尼斯幫助墨西哥國家隊贏得首戰勝利，也迅速為他自己打下在日本的知名度。

梅尼西斯去年球季在美國職棒3A出賽130場比賽，繳出0.311打擊率、23支全壘打、82分打點的成績，上壘率0.360以及長打率0.510都是相當出色的數據，獲得聯盟打點、全壘打雙冠王。他在春訓期間就展現優異的打擊身手，實戰比賽打擊率超過5成，加上對戰日本武士隊之戰的表現，已經引起洋聯各隊的高度警戒之外，也有不少歐力士球迷戲稱：「1年1億1,000萬日幣年薪太便宜了！」「應該要趕快跟他續約，否則明年肯定被高薪挖角！」

當然，熱身賽歸熱身賽，要真正評論梅西尼斯的真本事還是要等到球季結束之後，去年阪神虎隊投資超過3億補強的大物洋砲羅薩里歐（Wilin Rosario）就是一個例子。尤其歐力士這幾年投資洋砲，常有貿然躁進與洋砲簽複數年約而失敗的前例，這回更應該要更加謹慎看待。

阪神去年簽的洋將羅薩里歐過去在洛磯隊時有不錯的長打能力，轉戰韓職後還曾出現單場四響砲、兩季打出70轟，但想不到加盟阪神之後，因為無法適應變化球而打擊成績一落千丈，出賽75場只有8轟和40分打點。 歐新社資料照片 分享 facebook

曾經效力於西雅圖水手隊的羅梅洛（Stefen Romero），2017年加盟歐力士之後就快速展現長打威力，季初連續4場開轟，打到季中就3度演出再見全壘打，使得歐力士球團罕見地就在8月初決定與他續約3年，年薪從第一年不到1億的9,600萬暴增到隔年的2億8,750萬。原本羅梅洛被視為歐力士未來幾年打線的救世主，不過去年球季他的表現立即大幅下滑，出賽119場，雖然還是有25支全壘打，不過打擊率、長打率分別從0.274、0.508下滑到0.237以及0.451。

洋砲羅梅洛過去兩季在歐力士出賽222場，擊出51支全壘打，但總計打點只有129分實在是偏低，而且去年打擊率急速下降，讓人擔心。 歐新社資料照片 分享 facebook

馬雷洛（Chris Marrero）也有類似狀況，2017年球季他季中加盟就打出20支全壘打，讓歐力士直覺撿到寶，2018年與他續約，同時年薪野大漲3倍到1億1,000萬日幣。去年歐力士期待馬雷洛能與羅梅洛組成雙洋砲強力打線，沒想到馬雷洛更慘，出賽68場只剩下11轟，打擊率更從前一年的0.290驟降到0.201，成為歐力士攻擊不振，無法進入A級之林的敗筆。

也正因為這兩名洋砲不濟事，歐力士今年才會再補一名洋砲入團。羅梅洛（Stefen Romero）以及馬雷洛（Chris Marrero）以及梅尼西斯（Joey Meneses）3名外籍打者，加上新洋投艾普拉（Tyler Eppler），以及既有的亞伯斯（Andrew Albers）、狄克森（Brandon Dickson）兩名洋投，加上形成6人搶4個名額的激戰。如果梅尼西斯能夠一如歐力士教練團的期待，對於去年打擺子的兩名洋砲產生刺激效果，搭配吉田正尚以及T-岡田兩名強力的本土左打，歐力士才有在競爭激烈的洋聯戰場尋求翻身的可能。