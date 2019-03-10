中職熱身賽／兄弟2轟來得太晚 統一6：5勝出

2019-03-10 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中職官辦熱身賽今天在台南棒球場進行，由統一獅隊迎戰中信兄弟隊，獅隊洋投羅里奇先發4局無失分，打線則在首局就攻進3分，全場揮出11支安打含鄭鎧文的2分砲，兄弟雖在9局上由林書逸、林智勝轟出「背靠背」全壘打仍反撲失利，終場由獅隊以6：5勝出。

獅隊在1局下率先有攻勢，面對兄弟先發洋投艾迪頓，陳傑憲、林祖傑接連安打，蘇智傑補上安打送回第1分，還靠對手失誤多搶壘包，郭阜林再揮出左外野安打送回2分，獅隊先取得3：0領先，先發投手羅里奇則是主投4局沒有被敲安打、無失分。

5局上獅隊換上第2任投手林子崴，因2次保送和1支安打製造滿壘危機，比賽也因雨暫停了50分鐘。恢復比賽後，獅隊換上郭恆孝登板，讓黃鈞聲擊出滾地球，但因一壘手高國慶失誤，兄弟追回2分。

下半局獅隊在2出局後再有攻勢，高國慶選到四壞球保送，鄭鎧文從吳俊偉手中揮出2分全壘打，比數再回到3分差，由獅隊以5：2領先。

第6局獅隊換上新洋投奧斯汀登板，投到7局上先讓林智勝擊出安打，1出局後再被捕手林明杰擊出帶有1分打點的深遠二壘打，兄弟又追回1分。

8局下兄弟換投謝榮豪，獅隊鄭鎧文先敲二壘打，陳重羽獲得保送，羅國龍的犧牲觸擊點成內野安打，滿壘時陳傑憲揮出高飛犧牲打，獅隊再添1分，兄弟再換上鄭佳彥，雖對買嘉儀投出保送形成滿壘，但成功化解危機。

然而奧斯汀續投9局上仍有狀況，面對林書逸、林智勝被連敲2轟，兄弟將比數追成1分差，他接著三振黃稚峰後退場，中繼3.1局失3分，獅隊再換上林威志登板，成功守住勝利。