中職／曹竣崵看王柏融旅日：學習心態行不通

2019-03-10 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



曹竣崵以過來人經歷提醒包括「大王」王柏融等旅外後輩。 聯合報系資料照 分享 facebook

昔日統一獅隊投手曹竣崵曾在1999年菜鳥球季投出連3場完封勝的風光紀錄，但隔年轉戰日職中日隊因缺乏膽試發展得不理想，他也以過來人經歷提醒包括「大王」王柏融等旅外後輩，「一直保持學習心態行不通。」

曹竣崵在1999年締造連3場完封勝的中職紀錄，讓他獲得「曹三封」的稱號，當年他拿下中職新人王及年度MVP，回憶當時的心態，他說：「當下的想法是覺得，既然進到職棒，不想草草了事。」

曹竣崵指出，職棒是每個選手的夢想，自己不希望只打2、3年或4、5年就結束，因此有計劃的經營自己，「除了自己對未來有規畫，膽試也很重要，在場上要有膽試才能贏對手，光有技術能力是不夠的。」

靠當年的身手獲日職中日龍隊網羅，曹竣崵隔年挑戰日職，但3年間發展不順的原因，他坦言就是和缺乏膽試有關，「到日本那3年，我一直抱持學習心態，我覺得這不行，沒有辦法成功的最大原因，就是只是抱持的學習心態。」

因此如今「大王」王柏融以中職強打者之姿加入日職火腿隊，曹竣崵說：「以他的經驗、技術和能力，到日職一定沒問題，但一定不能用學習的心態，這樣一開始就輸人家，」曹竣崵認為，一但到了職棒舞台，學習是要放心中，「一直保持學習心態行不通。」