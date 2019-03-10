日職／陽岱鋼打擊率衝到4成38 王柏融未出賽

2019-03-10 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



旅日老將陽岱鋼火力旺，開賽連兩打席揮出安打，熱身賽打擊率升至4成38。 截圖自巨人官方推特 分享 facebook

日職官辦熱身賽今天有三場比賽因雨取消，但巨人、阪神之戰在甲子園球場準時開打，旅日老將陽岱鋼火力旺，開賽連兩打席揮出安打，熱身賽打擊率升至4成38，調整狀況相當不錯。

巨人2月23日展開官辦熱身賽，目前打了八場比賽，陽岱鋼出賽六場，其中五場以先發身分亮相，棒次都是六或七棒，主要防區是右外野，還有一場擔任指定打者。

陽岱鋼今天三局下面對阪神先發投手西勇輝，揮出中外野安打，這是西勇輝投三局面對九人次，唯一被安打紀錄。

陽岱鋼五局上第二打席，從阪神中繼投手馬場皐輔的手中揮出中外野安打，再靠隊友火力掩護得分，打完五局退場休息。

巨人昨天、前天對歐力士二連戰，陽岱鋼合計六個打數掛零，今天連兩打席安打後，官辦熱身賽打擊率從3成57升至4成38，也是第三場兩支安打的好表現，目前累積16個打數揮出七安，包括一支全壘打。

歐力士隊在大阪巨蛋對決日本火腿，堪稱兩隊29日開幕戰的前哨戰，王柏融連兩天未出賽，歐力士終場7：5獲勝。

他在6日對羅德之戰四打數二安打、攻下兩分打點，熱身賽打擊率2成73，接下來四天三戰不是下雨停賽就是未上場，最快12日對廣島之戰再亮相。