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日職／歐力士開幕戰5連敗 王柏融對決山岡泰輔

2019-03-10 11:05聯合報 記者藍宗標╱即時報導

王柏融旅日生涯第一個對手將是23歲投手山岡泰輔。 中央社
王柏融旅日生涯第一個對手將是23歲投手山岡泰輔。 中央社
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日職新球季29日開打，目前已有8隊確定開幕戰先發投手，日本火腿隊在札幌巨蛋主場首戰歐力士，王柏融旅日生涯第一個對手將是23歲投手山岡泰輔，生涯第3年首次在開幕戰登板先發。

日職兩聯盟29日一起開打，火腿、歐力士展開三連戰，雙方首戰推出上澤直之、山岡先發，都是開幕戰初體驗，王柏融可望先發出賽，扛起中心棒次重任。

歐力士從2014年起，近5年開季首戰都輸球，金子千尋（14、16、前年）、西勇輝（去年）未能幫助球隊開張，兩人今年分別跳槽火腿、阪神隊，金子確定開季第二戰先發，上演對決老東家的戲碼。

山岡前年初登歐力士一軍，生涯兩年合計15勝23敗、防禦率3.84（去年7勝12敗），在兩名老將離隊後，成為教練團指名開幕戰先發首選，他說：「全力做好準備，希望為球隊搶下首勝。」

巨人隊29日在客場對決去年中央聯盟冠軍廣島隊，王牌投手菅野智之毫無疑問再扛先發重任，也是近六年第五次開季首戰任務，旅日老將陽岱鋼力拚開季先發地位；菅野在2014到16年開幕戰都奪勝，去年不敵阪神隊。

其餘確定開幕戰先發投手的球隊包括西武隊多和田真三郎、軟銀隊千賀滉大、羅德隊石川步、養樂多隊小川泰弘、阪神隊梅森傑（Randy Messenger）， 樂天、廣島、橫濱、中日隊人選未定。

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