棒球／中職最高薪10人 拚不過陽岱鋼一人年薪

2019-03-10 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中職新球季最高薪十名球員出列，十人月薪換成年薪總額7512萬元，這個數字還不到旅日好手陽岱鋼一人身價，就算王柏融的年薪也幾乎是幾乎是中職「一哥」胡金龍的三倍。

中職本季16人月薪達50萬以上，寫下開打30年新紀錄，前十傑是胡金龍（月薪75萬）、彭政閔、林泓育、林益全（3人70萬）、李振昌（62萬）、陳鏞基（60萬）、陳禹勳、陳俊秀、林哲瑄（3人55萬）、潘武雄（54萬）。

陽岱鋼加盟巨人隊第三年，29日將展開新球季，年薪仍是3億日圓（約合台幣8439萬），在日職排名並列24，比中職最高薪10人加起來還多出927萬。

王柏融前年、去年在猿隊月薪50萬，若未轉戰日本火腿隊，今年在中職仍領50萬，全聯盟排名並列13；他和火腿隊簽下三年400萬美元合約（台幣1億2420萬），本季年薪9千萬日圓，換算月薪約是台幣211萬，逼近猿隊身價最高4人林泓育、陳禹勳、陳俊秀、郭嚴文（月薪50萬）總和。

中職30年來只有郭泓志、林智勝的月薪超過百萬，合約總值突破三千萬元也只有陳金鋒、郭泓志，更別提鋒哥連6季（2006到11年）年薪都達一千萬，各隊近年薪資水準雖有提升，高薪族的身價仍差日、韓職棒一大截，遠遠落後大聯盟。

日職本季共有26名球員年薪超過3億日圓，巨人隊王牌投手菅野智之6.5億（台幣1億8284萬）排名第一，陽岱鋼的身價在隊上名列第六。

再看看大聯盟最高薪球員，國民隊史特拉斯堡（Stephen Strasburg）本季身價高達3833萬3334美元（台幣11億9025萬），比中職四隊團隊薪資加起來還多出兩倍以上，這對國內球員簡直是天文數字。