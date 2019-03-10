中職／中信兄弟公布調薪 周思齊、陳子豪提仲裁

2019-03-10 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



中信兄弟球團今天公布球員調薪結果，新秀陳琥、楊志龍皆獲大幅加薪肯定，拿下盜壘王的王威晨月薪也從12萬調升到22萬，不過陣中周思齊、陳子豪則將提出薪資仲裁，調薪結果則有待仲裁後公布。

中信兄弟調薪結果大致底定，成為第三支公布團隊薪資調整的球隊，不過周思齊以中職球員工會理事長身分申請薪資仲裁，陳子豪也預計在明天提出薪資仲裁，期待以月薪30萬為目標，領隊劉志威表示，提出仲裁是球員的權利，對此都以正面態度看待。

加薪部分，陳琥月薪由6.5萬調升至15萬，楊志龍從7.3萬升至14萬；野手部分，林書逸由月薪8.5萬調升至14萬，主戰捕手黃鈞聲由11.5萬升至17萬，去年升上一軍表現優異的陳偉漢由7.5萬調升至13萬，張志強則由7萬調升至 9 萬，王峻杰也由7.5萬調升至9萬，王勝偉則維持原月薪42萬。

中信兄弟球團表示：「球員薪資與績效表現連動，中信兄弟球團對於表現傑出球員皆大幅加薪，但表現不如預期者也適度減薪，以激勵球員打出最好成績，一同為球隊拿下總冠軍。」

今年遭到減薪球員，包括洪宸宇由月薪14萬降至12.5萬，吳哲源由14萬降至11萬，彭識穎由12萬降至10.5萬，許基宏由21萬降至20萬，吳東融由15萬降至12.5萬，曾陶鎔由13.5萬降至9.5萬，潘志芳由14萬降至13萬，陳家駒由13.5萬降至12萬。