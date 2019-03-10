中職／高薪族身價打折扣 月薪百萬球員消失

2019-03-10 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



胡金龍雖是「薪」一哥，但身價也是中職近六季最低。 聯合報系資料照 分享 facebook

中職30年球季倒數13天，中信兄弟、統一獅隊還未談完球員合約，寫下史上最晚紀錄，但富邦悍將隊35歲老將胡金龍月薪75萬元，確定成為本季最高薪球員，這個「一哥」身價也是中職近六季最低；有經紀人指出，今年除非有人拚出超水準的成績，否則明年月薪百萬球員還是無望。

郭泓志2016年月薪101.7萬，林智勝前年、去年都是120萬，胡金龍和悍將三年約邁入最後一年，月薪從70萬升至75萬，本來就是設定好的條件；今年陸續談完合約的高薪族包括林智勝、林益全、高國輝、林哲瑄全遭減薪命運，難怪胡金龍自認「不是真正最高薪」，而是未出現月薪80萬以上的球員。

中職新球季23日開打，「50萬俱樂部」16人雖是單季新高，連三季月薪百萬卻中斷；從胡金龍的身價看來，他的月薪也是近14季第三低的「一哥」，只領先2012年彭政閔、13年潘威倫（月薪都是55萬）。

就以胡金龍為例，明年若想衝到月薪百萬，必須加薪25萬、調幅高達33%，除非打擊數字讓球團無話可說，一般認為難度非常高。

彭政閔、林泓育、林益全月薪70萬，全聯盟並列第二，彭政閔明年確定轉任教練，林泓育三年約第二年月薪75萬，只剩林益全有機會用成績換身價，挑戰百萬更是不容易。

陳金鋒2006年返台發展後，連六季月薪超過83萬，都是全聯盟最高身價；郭泓志從2014年起連續三季排名榜首（前兩年月薪91.7萬、96.7萬），也是史上首位月薪超過百萬的球員，林智勝120萬達到頂點，接下來就看誰有本事突破這些障礙。