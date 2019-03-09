棒球／歐力士新洋砲掃4安 墨國4：2逆轉日本隊

2019-03-09 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



日本國家隊備戰2020年東京奧運棒球賽動作積極，今、明兩天在大阪京瓷巨蛋與墨西哥隊進行2場交流賽，首戰日本隊雖先取得領先，但牛棚沒守住，墨國在第4棒、歐力士隊新洋砲梅尼西斯（Joey Meneses）單場4安領軍下成功反撲，終場以4：2逆轉勝出。

墨西哥隊此戰先發投手曼多薩（Luis Mendoza）過去曾效力於日職阪神及火腿隊，去年在墨西哥聯盟出賽，今天再次面對日職打者，首局被上林誠知揮出安打後，又投保送，雖然隨後製造雙殺打，但接著保送岡本和真，再讓吉田正尚擊出安打，日本隊1：0先馳得點。

曼多薩先發2局失1分退場，但牛棚接手後，4局上薩瑪優亞（Jose Samayoa）控球失準，日本隊連獲2次保送後，甲斐拓也補上安打，將比數拉開為2：0。

至於日本隊先發左投今永橫濱今天在1局下就連飆3K，主投2局僅被敲1支安打，送出4次三振，沒有失分，接著山岡泰輔中繼2局再送3K，同樣無失分，讓日本隊維持領先。

日本隊換上第3任投手高橋禮後，他在6局下遇危機，2出局後投出四壞球保送，接著讓梅尼西斯、華雷茲（Luis Juarez）連敲2安，墨國追回1分。

7局下松永昂大登板，投出觸身球後再被索利斯（Ali Solis）、羅伯森（Chris Roberson）連揮2支二壘打，都帶有打點，墨西哥隊反以3：2超前。8局下墨西哥隊再靠梅尼西斯、克魯茲（Luis Cruz）從梅野雄吾手中掃出2支二壘打追加保險分。

日本隊全場敲出8支安打與對手相同，第1棒上林誠之單場3安表現最佳。而墨西哥隊的8支安打中就有6支是二壘打，其中歐力士隊去年底簽下的新洋砲梅尼西斯4打數都敲安打，包括3支二壘打。