中職／歷年熱身賽最吸睛 兩聯盟合併後熱鬧話題

2019-03-09 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



中華職棒歷年最受關注的熱身賽球隊主角，莫過於2003年兩聯盟合併後的第一金剛、那魯灣太陽隊，這一年季前熱身賽，太陽隊在2月19日擊敗興農牛隊，是兩聯盟合併後，那魯灣系統球隊在熱身賽拿到的第一勝。

中華職棒、那魯灣職棒（台灣大聯盟）2003年合併，台北太陽隊與高屏雷公隊合併組成第一金剛隊，嘉南勇士和台中金剛則化身為那魯灣太陽隊。

職棒兩聯盟球團歷史首戰，2月13日在澄清湖球場開打，儘管只是熱身賽，但這是一場國內職棒新紀元的比賽，象徵纏鬥多年的兩聯盟惡鬥劃下句點。

兩聯盟合併後的歷史首戰，由統一獅隊以5：2擊敗第一金剛隊，現場約有600名球迷觀戰，獅隊首局先攻下3分，遠在台北的聯盟工作人員互傳訊息，「還好，獅隊沒有丟臉」，熱身賽輸贏，第一次變得這麼重要。

連輸幾天後，那魯灣太陽隊在2月19日終於「揚眉吐氣」，於台中球場以9：0大勝興農牛隊，當時太陽隊總教練趙士強說：「千萬別小看我們。」

這場比賽，是兩聯盟合併後，那魯灣職棒化身的球隊在熱身賽拿到的首勝，牛隊教頭陳威成說：「沒想到輸那麼多。」

2月22日，那魯灣太陽隊在新莊棒球場迎戰兄弟象隊，高度的話題性，吸引5089名觀眾進場觀戰，創下歷年熱身賽單場第2多觀眾人數紀錄，終場太陽隊以6：3獲勝。

在這場比賽之前，中職史上熱身賽單場最高觀眾數5608人，由味全龍、時報鷹隊在羅東棒球場締造。