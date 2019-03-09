中職／歷年熱身賽的紀錄 陳金鋒返台首轟最轟動

2019-03-09 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



2006年陳金鋒加入La new熊隊，成為季前熱身賽球迷關注焦點，「鋒哥」也沒讓大家失望，熱身賽就在高雄立德棒球場敲出返台後首轟，替這一年的季前熱身賽加溫。

2006年3月8日，陳金鋒首度在中職戰場亮相，對手是興農牛隊，儘管只是熱身賽，仍受到眾人注意，而他首度上場面對的第1球，就被過去道奇隊3A隊友剛雷的內角速球掃到球衣，觸身球保送上壘。

陳金鋒本來當成沒這回事，想繼續打擊，最後在主審催促下，才心不甘情不願地跑向一壘，這場中職首秀，「鋒哥」沒有擊出安打。

隔天熊隊出戰誠泰COBRAS隊進行熱身賽，陳金鋒首打席擊出安打，這是他在中職熱身賽的第一安，6局再敲安打，8局第5度上場打擊，在1好3壞的球數後，逮到投手李明進的內角直球，返台首轟在熱身賽出現。

陳金鋒打全壘打不稀奇，特別的是，他拿的球棒棒頭有一點小裂縫，擊中球的剎那，裂縫擴大到十多公分，不對勁的聲音，連場邊記錄組都聽得到。

這一戰賽後，陳金鋒當然是媒體焦點，但他維持一貫的淡然，「正式比賽時的投手，應該還會更好，感覺其實不是很好，但就是因為不好，更要多打找感覺」。

熱身賽的難忘紀錄不只陳金鋒，統一獅隊退休老將劉芙豪，2005年熱身賽曾擊出過「消失」的滿貫砲，當時獅隊總教練謝長亨還因此一再對大家抱歉，「長那麼大，第一次看到這個狀況。」

這場對兄弟象隊比賽6局上，劉芙豪在滿壘戰況，從莊培全手中擊出深遠飛球，壘上跑者都在等著看球是否會飛越全壘打牆，但劉芙豪低著頭、拚命往前衝，沒想到居然超過一壘跑者高志綱，場邊指導教練要阻擋，已經來不及。

依棒球規則規定，後位跑者跑壘時超過前位跑者，後位跑者出局，劉芙豪因此被判出局，全壘打也被沒收，記錄則改判為安打，這也是中職史上第1次發生「消失全壘打」的窘事。

熱身賽還有投手投完球倒在投手丘的驚險畫面；La new熊隊左投吳偲佑在2005年3月2日官辦熱身賽，對統一獅隊中繼，投完5人次、21球後，突然倒在投手丘旁，嚇壞所有人。

此戰吳偲佑在6局出場中繼，2人出局後面對陳連宏投完第3球，突然感到右腰不舒服、呼吸困難，當場倒在投手丘旁，工作人員立即叫救護車將他送到高雄醫學院。

醫師診斷是右腰部急性拉傷，至少得休息5天，之後再作調整；吳偲佑在05年球季投出戰績7勝6敗，隔年拿到17勝（3敗），隨後轉往日職羅德隊發展，09年回鍋中職，10年涉及假球案，遭到中職終身禁賽。