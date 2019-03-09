影／世界盃少棒錦標賽在台南 寶可夢現身加油

2019-03-09 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



2019年第5屆世界盃少棒錦標賽，將於7月26日至8月4日在全新台南亞太國際棒球訓練中心登場，共有來自全球12個國家，屆時將分成兩組進行，經中華民眾棒球協會及台南市政府向世界總會爭取，第6屆至第9屆賽事也都將在台南舉行，今年更邀寶可夢宣傳大使皮卡丘及伊布，與全民相約暑假台南見，一起為中華隊加油。

中華棒協今天下午在台南市奇美博物館舉辦記者會，宣布本屆宣傳大使，邀請日前在台南造成旋風的寶可夢到場，為大會增添風采。同時，主辦單位發布2019年第5屆世界盃U12少棒賽中華隊專屬chance應援曲，邀請CT GIRLS中華隊專屬啦啦隊表演應援手勢及舞蹈 ，喊出「Champ Taiwan」口號 ，希望全台灣一起將冠軍留在台灣、留在台南。

中華民國棒球協會秘書長林宗成說，去年5月棒協與市府專程飛往巴黎，向世界總會執行委員會報告，爭取世界盃少棒賽永久在台南市舉行。鑑於台南市過去舉辦成功的經驗，世界總會也給予肯定定，認台南市最佳的棒球城市，無異議通過第6屆至第9屆也都將台南舉行。

台南市長黃偉哲說，去年WBSC創造全球最高收視率，計有500萬人次收視，也讓世界總會看到台灣及未來少棒發展的未來，尤其今年將在全新台南亞太國際棒球訓練中心隆重登場，台南市府會如期如址完成。他也期許全民共同集氣，為中華隊加油，把冠軍留在台灣、留在台南。