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中職／官辦熱身賽首戰遇雨 台南猿獅戰取消

2019-03-09 14:48聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

統一獅宣布首場熱身賽取消。
統一獅宣布首場熱身賽取消。
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球迷期盼的棒球季即將展開，但官辦熱身賽才要開打就受到雨勢攪局，今天首戰原訂於下午5點05分由猿隊與統一獅隊在台南棒球場交手，卻因賽前雨不停加上場地積水，獅隊公布比賽取消，且不會補賽。

中職新球季將在3月23日開打，官辦熱身賽原定今天開打，安排了12場賽事，但這周受到鋒面影響，全台都有雨勢，也造成今天官辦熱身賽首戰就「泡湯」。

明天的官辦熱身賽也安排在台南球場舉行，由統一獅隊迎戰中信兄弟隊，3月12日起賽事則率續在嘉義市、澄清湖、斗六球場等地舉行，為即將展開的中職30年例行賽暖場。

統一獅中職棒球
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