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MLB／大谷翔平首度練投 60球輕鬆投

2019-03-09 07:31聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

大谷翔平今天輕鬆練投。 路透
大谷翔平今天輕鬆練投。 路透
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從去年10月進行韌帶重建手術後，天使隊投打「二刀流」大谷翔平今天首度開始投球練習，為2020年重返投手丘開始做準備，輕鬆投完60球後，大谷翔平表示：「我對目前的進度很滿意，從現在開始重新建立強度，或許會遇到一些挫折，但我會注意的。」

大谷翔平今天在20呎的距離輕輕投了20球，接下來拉長到40呎投了30球，另外有10球則是緩和動作，總共只花了12分鐘，大谷翔平表示：「份量非常輕，幾乎沒費什麼力，這也是我期待的狀況，很開心能達成。」

在經歷了大手術後的長期休養，輕度的投球練習主要是幫助大谷翔平建立信心，以及確認手臂狀況，大谷翔平表示：「投完這60球我鬆了一口氣，因為還是有些距離，所以心情上比較放鬆，接下來就看看明天手臂狀況如何。」

大谷翔平今天還是同步進行了15次打擊座打擊練習及25次的拋球打擊練習，奧斯穆斯（Brad Ausmus）表示，開始投球練習後，打擊份量會相對減輕，對於投打兩方面都照著計畫前進，大谷翔平表示：「我不覺得有壓力或進度太快，一切都很順利。」

天使隊仍未改變大谷翔平5月以指定打擊身分復出、2020年開始投球的時間表，大谷翔平表示：「這是他們告訴我的時間，我希望至少5月就能歸隊，能夠提早當然更好。」

大谷翔平天使
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