MLB／大谷翔平首度練投 60球輕鬆投

大谷翔平今天輕鬆練投。 路透 分享 facebook 從去年10月進行韌帶重建手術後,天使隊投打「二刀流」大谷翔平今天首度開始投球練習,為2020年重返投手丘開始做準備,輕鬆投完60球後,大谷翔平表示:「我對目前的進度很滿意,從現在開始重新建立強度,或許會遇到一些挫折,但我會注意的。」

大谷翔平今天在20呎的距離輕輕投了20球,接下來拉長到40呎投了30球,另外有10球則是緩和動作,總共只花了12分鐘,大谷翔平表示:「份量非常輕,幾乎沒費什麼力,這也是我期待的狀況,很開心能達成。」

在經歷了大手術後的長期休養,輕度的投球練習主要是幫助大谷翔平建立信心,以及確認手臂狀況,大谷翔平表示:「投完這60球我鬆了一口氣,因為還是有些距離,所以心情上比較放鬆,接下來就看看明天手臂狀況如何。」

大谷翔平今天還是同步進行了15次打擊座打擊練習及25次的拋球打擊練習,奧斯穆斯(Brad Ausmus)表示,開始投球練習後,打擊份量會相對減輕,對於投打兩方面都照著計畫前進,大谷翔平表示:「我不覺得有壓力或進度太快,一切都很順利。」

天使隊仍未改變大谷翔平5月以指定打擊身分復出、2020年開始投球的時間表,大谷翔平表示:「這是他們告訴我的時間,我希望至少5月就能歸隊,能夠提早當然更好。」

Shohei Ohtani with a couple of light tosses for the first time since Tommy John surgery. #LAASpring