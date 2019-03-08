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鄭浩均6局好投 大專聯賽複賽國體勝嘉大

2019-03-08 22:20中央社 台北8日綜合報導

107學年度全國大專院校棒球運動聯賽（公開組一級）8強複賽，國立體育大學8日與嘉...
107學年度全國大專院校棒球運動聯賽（公開組一級）8強複賽，國立體育大學8日與嘉義大學交手，國立體大鄭浩均6局優質先發，加上打線適時串聯，率隊以9比2拿下勝利。 中央社（學生棒聯提供）
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全國大專棒球運動聯賽公開組一級8強複賽，今天國立體育大學與嘉義大學的賽事，國體鄭浩均6局優質先發，加上打線適時串聯，國體以9比2拿下複賽第1勝，賞給嘉大2連敗。

前3局國體鄭浩均和嘉大張朝欽皆展現壓制力，直到3局下國體找到突破低肩側投張朝欽的方式，王泓逸先是保送上壘，接著李承恩擊出安打後，發動雙盜壘推進至二、三壘，林楷錡揮出左外野方向安打，替國體取得2比0領先。

鄭浩均在5局上出現亂流，連續投出2次保送，儘管嘉大來到二、三壘，但他展現危機處理能力，讓打者擊出內野飛球出局化解失分。5局下，國體靠1支安打、1次保送追加分數，來到3比0領先。

逃過失分危機後，鄭浩均在6局上遭嘉大高宸軒轟全壘打，接著嘉大連續3支安打，將比數追到1分差。7局下，國體靠王泓逸、廖柏勳連2支二壘安打再下一城，隨後林楷錡高飛犧牲打，以及吳家洋清壘三壘安打，單局灌進4分，將比數擴大至7比2領先。

8局下，國體廖柏勳直擊左外野全壘打牆的三壘安打，加上李承恩高飛犧牲打，國體再得2分，助球隊拿下勝利。鄭浩均主投6局，被擊出8支安打責失2分，投出9次三振、2次保送，接替登板的藍愷青後援3局，丟出3次三振無失分。

國體今天打線完全發揮，先發9棒中有7位打者敲出安打，其中第3棒廖柏勳繳出猛打賞，貢獻2分打點，王泓逸則是上壘率百之分百。國體還跑出5次盜壘成功，李承恩和蘇暐棖各完成2次盜壘。

國體總教練陳炫琦表示，「整體表現都還不錯，打擊在比賽後半段有發揮，而投手部分，鄭浩均雖然沒有達到最佳狀態，但符合教練團預期，藍愷青則是陣中最穩的投手，抗壓性很強」。

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