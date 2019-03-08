中職／LamiGirls春訓 迎中職30年開幕戰

2019-03-08 21:23 中央社 台北8日電



中職Lamigo桃猿隊啦啦隊LamiGirls今天正式展開春訓，為中職30年開幕戰準備，4名新人菲菲、YURI、卉妮、若潼也加緊練舞進度，為初登板備戰。

成軍9年，全猿主場的靈魂人物LamiGirls，近年不斷在舞蹈上求新求變，每年都會在球季開始前集合訓練，備戰新球季。今年開訓儀式上，球團宣布由去年的副隊長巫苡萱擔任隊長，資深學姊曲羿擔任副隊長，舞蹈老師續由陸筱晴擔任。

有了去年副隊長的經驗，巫苡萱表示，「隊長不是一個人可以做到的」，今年目標是做一個稱職的隊長，同時也給自己6個字：「謹慎、謙虛、自律」，要求自己做好隊員表率。

LamiGirls人海戰術傲人，新球季將以22人亮相，同時續與日職前羅德「乾杯女孩」彩香合作。她們已從棒球場上嬌點跨足藝能界，桃猿球團副領隊浦韋青表示，會持續努力在兩者發展中達到平衡，今年也會為22人打造單曲，預計8月中發表。

新團員之一YURI，曾是統一獅啦啦隊一員，去年因拍戲而離團，今年加入LamiGirls回歸球場，YURI說，來到這裡就是一個新開始，自認自己在記舞步比較慢，「很謝謝學姊們照顧新學妹，提醒舞步要領」，會把握時間，努力練起來。

LamiGirls除了今明兩天訓練課程外，10日則舉辦「2019 RUNNING LMG 辣蜜天下武鬥大會」春訓同樂會與球迷同樂，13日隊長苡萱將與成員羚小鹿、琳妲、倪暄、孟潔與慧慧和球隊一同前往日職羅德球場進行交流。