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中職／楊志龍好投許基宏開轟 兄弟9:1勝悍將

2019-03-08 17:01聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

楊志龍。 擷圖自兄弟官方粉絲團
楊志龍。 擷圖自兄弟官方粉絲團
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中信兄弟今天在屏東中信公益園區與富邦悍將隊進行自辦熱身賽，雙方先發陣容都排出一軍主力，兄弟楊志龍先發5局失1分，打線揮出16支安打含許基宏的2分砲，悍將隊則是全場僅敲3安，終場由兄弟以9：1勝出。

悍將隊今天推洋投伍鐸先發，兄弟打線在1局下就有攻勢，前兩棒王威晨、吳東融連續安打，1出局後陳子豪揮安打送回2分，兄弟2：0領先。4局上悍將隊靠胡金龍、高國輝安打追回1分，也打下此戰唯一得分。

兄弟接著在4局下靠彭政閔二壘打開啟攻勢，藉由詹子賢的內野安打攻回第3分，第6局靠林書逸、詹子賢連兩支二壘打再下一城。

7局下面對悍將隊第3任投手張竣龍，吳東融內野安打上壘後，替補上場的許基宏揮出2分砲，接著一、二壘有人的得分機會，詹子賢、林明杰都揮出帶有打點的安打，將比數拉開為9：1，悍將隊再換上賴鴻誠，守住滿壘危機。

兄弟楊志龍今天主投5局，只被敲出2支安打、失1分非自責分，黃恩賜中繼2局投出6上6下，之後鄭佳彥、陳柏豪各投1局都沒有失分，合計只讓悍將隊揮出2支安打。打線則是全場揮16安，詹子賢單場3安3打點。

悍將隊伍鐸此戰主投4局被掃出7支安打、失3分，游霆崴中繼2局失1分，張竣凱則是僅投0.1局失5分，之後賴鴻誠、羅嘉仁依序登板沒失分。

詹子賢賴鴻誠
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